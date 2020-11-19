Локдауни в країнах Європи необов'язкові, достатньо всім носити маски, – ВООЗ
Країни Європи можуть уникнути введення режиму ізоляції. Це станеться за умови, якщо більшість жителів дотримуватимуться маскового режиму.
Глава європейського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге на пресконференції зазначив, що локдаунів можна уникнути. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Локдаун – крайній захід
За словами експерта, оскільки діти та підлітки не сприяють поширенню COVID-19, закриття шкіл не є ефективним заходом у боротьбі з COVID-19. Він запевнив, що початкові школи в Європі повинні продовжувати роботу в очному режимі.
Я дотримуюся позиції, що локдауни – це крайні заходи. Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде,
– зазначив Клюге.
Режими ізоляції у країнах Європи: коротко
- Для того, щоб стримати поширення коронавірусу, з 30 жовтня 2020 року у Франції ввели режим ізоляції. 12 листопада прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що він триватиме ще щонайменше 2 тижні – до 24 листопада.
- Суворіші обмеження ввели і в Німеччині. З початку листопада там закрили музеї, театри, спортзали та басейни. Також не працюють бари та ресторани. Їжу можна купити лише на виніс.
- В Англії з 5 листопада діє полегшений варіант режиму самоізоляції, який триватиме щонайменше до 2 грудня. У цей період жителям країни дозволяють залишати будинки тільки для поїздок на роботу, навчання або для здійснення покупок у продовольчих магазинах. Коледжі та університети продовжують працювати.
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