Країни Європи можуть уникнути введення режиму ізоляції. Це станеться за умови, якщо більшість жителів дотримуватимуться маскового режиму.

Глава європейського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге на пресконференції зазначив, що локдаунів можна уникнути. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Локдаун – крайній захід

За словами експерта, оскільки діти та підлітки не сприяють поширенню COVID-19, закриття шкіл не є ефективним заходом у боротьбі з COVID-19. Він запевнив, що початкові школи в Європі повинні продовжувати роботу в очному режимі.

Я дотримуюся позиції, що локдауни – це крайні заходи. Якщо використання масок досягне 95%, необхідності в карантинах не буде,

– зазначив Клюге.

Зазначимо! У Франції можуть розпочати масову вакцинацію населення проти COVID-19 у січні 2021 року. Більше про це читайте тут.

Режими ізоляції у країнах Європи: коротко