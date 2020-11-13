І серед нардепів, і в уряді триває дискусія, який сценарій реакції на поширення коронавірусу слід запровадити в Україні – карантин вихідного дня чи локдаун. Чому уряд обрав перший варіант, пояснив Михайло Радуцький.

Карантин вихідного дня чи локдаун: який шлях правильний

Карантин вихідного дня зменшує кількість інфікованих коронавірусом. Про це написав 12 листопада голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у фейсбуці.

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Депутат нагадав, що 11 листопада Кабмін запровадив саме цей сценарій реакції на погіршення ситуації з COVID-19 – карантин вихідного дня.

Досвід інших країн показує, що карантин вихідного дня дійсно обмежує соціальні контакти та зменшує кількість інфікованих,

– заявив Радуцький.

Для прикладу він навів Ізраїль.

Який шлях пройшов Ізраїль у боротьбі з коронавірусом

В Ізраїлі у середині липня кількість добово виявлених хворих була 1 700.

Через два тижні після запровадження карантину вихідного дня інфікованих стало втричі менше.

Однак згодом карантин вихідного дня скасували, і темпи поширення коронавірусу значно зросли.

Наприкінці вересня в Ізраїлі фіксували 9 тисяч хворих. Влада вимушена була запровадити повний локдаун.

Через кілька тижнів статистика суттєво змінилася – в день виявляли усього біля 150 нових інфікованих.

Які висновки зробив Радуцький з прикладу Ізраїля

Депутат зауважив, що "працює і перший, і другий сценарій" – тобто, і карантин вихідного дня, і локдаун. Але у випадку локдауну економіка зазнає відчутного удару: "Ізраїль має ресурси, щоб його витримати. А Україна?"

"Не можна однозначно стверджувати, що в нашій країні карантинні обмеження у вихідні дні дадуть результат", – вважає Радуцький. Однак до 30 листопада (наразі уряд запровадив обмеження саме до цієї дати) є час це з'ясувати.

Поки що ми стримано ставимось до нових обмежень. Але не можемо не реагувати на те, що кількість нових інфікованих перевищила 11 тисяч на добу,

– підсумував Радуцький.

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Нові умови карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

В Україні 12 листопада вперше кількість виявлених нових хворих за добу перевищила 11 тисяч, а загалом хворобу фіксували вже у понад пів мільйона українців.