"Ліжка з'являються, коли хтось помирає", – лікар розповів про переповнені реанімації на Буковині
Реанімація Чернівецької обласної лікарні переповнена хворими на COVID-19, вільні місця з'являються лише тоді, коли хтось з пацієнтів помирає. Побільшало серед важких хворих пацієнтів молодого віку.
Про черги в реанімацію в інтерв'ю Суспільному розповів лікар-анестезіолог Андрій Аносов. За його словами до реанімації потрапляють лише важкі хворі, які вже не можуть самостійно дихати. За останні місяці кількість тяжкохворих молодих пацієнтів значно збільшилася.
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Вночі з середи на четвер взагалі була ситуація, коли ліжко, на якому помер пацієнт, фактично лишалося вільним півгодини. Тіло померлого ще перебувало у відділенні, а це ліжко перестелили, обробили і на нього була госпіталізована наступна пацієнтка,
– розповів лікар.
Також Андрій Аносов зазначив, що якщо на початку епідемії серед пацієнтів реанімації переважали літні люди, то зараз в реанімації побільшало пацієнтів молодого віку.
Якщо навесні, зазвичай, це були літні люди із значними супутніми патологіями, то зараз їх менше, бо, вибачте, вони вже вимерли. Наразі є пацієнти до 30 років. Ось на цьому тижні померла 27-річна дівчина,
– сказав Аносов.
Медсестри перебувають у реанімації по шість годин без перерви / Фото Суспільне Буковина
Лікар-анестезіолог Андрій Аносов працює з ковідними пацієнтами з початку пандемії, впродовж усіх 10 місяців у нього не було жодної відпустки.
Також лікар розповів про молодих колег, які разом з ним працюють у лікарні, які за його словами, ніколи не працювали за непандемічних умов.
Вони замінили поважних лікарів, які втекли від COVID-19,
– відзначив Аносов, додавши, що йому соромно за них.
Головне про ситуацію з COVID-19 на Буковині
- Саме у Чернівцях 3 березня 2020 року виявили першого хворого на COVID-19 в Україні.
- Довгий час на Буковині була найгірша протиепідеміологічна ситуація, захворюваність й досі висока.
- Станом на 17 листопада в Чернівецькій області захворіли 28 692 мешканців, зокрема 356 інфікованих за минулу добу.
- На закупівлю кисневих станцій уряд виділив 25 мільйонів гривень.
- Чотири лікарні області, які призначені для лікування хворих на COVID-19 заповнені на 90%, попри розгортання додаткові ліжка для прийому інфікованих
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