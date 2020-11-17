Реанімація Чернівецької обласної лікарні переповнена хворими на COVID-19, вільні місця з'являються лише тоді, коли хтось з пацієнтів помирає. Побільшало серед важких хворих пацієнтів молодого віку.

Про черги в реанімацію в інтерв'ю Суспільному розповів лікар-анестезіолог Андрій Аносов. За його словами до реанімації потрапляють лише важкі хворі, які вже не можуть самостійно дихати. За останні місяці кількість тяжкохворих молодих пацієнтів значно збільшилася.

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Вночі з середи на четвер взагалі була ситуація, коли ліжко, на якому помер пацієнт, фактично лишалося вільним півгодини. Тіло померлого ще перебувало у відділенні, а це ліжко перестелили, обробили і на нього була госпіталізована наступна пацієнтка,

– розповів лікар.

Також Андрій Аносов зазначив, що якщо на початку епідемії серед пацієнтів реанімації переважали літні люди, то зараз в реанімації побільшало пацієнтів молодого віку.

Якщо навесні, зазвичай, це були літні люди із значними супутніми патологіями, то зараз їх менше, бо, вибачте, вони вже вимерли. Наразі є пацієнти до 30 років. Ось на цьому тижні померла 27-річна дівчина,

– сказав Аносов.



Медсестри перебувають у реанімації по шість годин без перерви / Фото Суспільне Буковина

Лікар-анестезіолог Андрій Аносов працює з ковідними пацієнтами з початку пандемії, впродовж усіх 10 місяців у нього не було жодної відпустки.

Також лікар розповів про молодих колег, які разом з ним працюють у лікарні, які за його словами, ніколи не працювали за непандемічних умов.

Вони замінили поважних лікарів, які втекли від COVID-19,

– відзначив Аносов, додавши, що йому соромно за них.

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