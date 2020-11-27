У Литві теж спалах коронавірусу серед норок: почали хворіти працівники ферм
На норкових фермах у Литві фіксують спалахи коронавірусу серед тварин. Окрім цього, на одній з ферм хворобу виявили вже й у працівників.
На норковій фермі у районі Йонава коронавірус підтвердили у 3 працівників. Про це повідомляє видання LRT з посиланням на Національний центр громадського здоров'я.
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Зазначається, що усі пацієнти мають типові симптоми, але вони не входять до групи ризику. Нині епідеміологи досліджують штам вірусу, аби зрозуміти, чи є він небезпечним.
Буде здійснено генетичний аналіз вірусу як у норок, так і в заражених людей, і лише після цього можна буде сказати, наскільки він небезпечний… Ми повідомимо про це, щойно отримаємо відповідь,
– розповів міністр охорони здоров'я Литви Ауреліус Верига.
Чи знищуватимуть у Литві норок через коронавірус
Верига заявив, що спершу необхідно оцінити усі ризики. Подальшу долю тварин ухвалюватиме Державна служба з продовольчої безпеки та ветеринарії, але після того, як вчені визначать небезпеку штаму.
Директор однієї з ферм, на якій стався спалах, сподівається, що знищення усіх тварин вдасться уникнути.
Я певен, що Литва не почне робити те, що зробила Данія, це повністю абсурдно. Я не вірю, що це може статися, бо небезпека для людей виявилася не такою значною, як спершу подумали у Данії,
– заявив він.
Він зауважив, що поки що важко сказати, чи зможуть підприємці розраховувати на якусь компенсацію у випадку вибракування норок. Втрата однієї тварини коштуватиме фермі 30 євро.
Спалах коронавірусу серед норок у Литві: що відомо
- У Литві виявлення коронавірусу на фермах почали після того, як майже 170 тварин на фермі Danmink раптово померли. Пізніше аналіз встановив у них наявність SARS-CoV-2.
- Згодом на цій та другій фермі померли ще понад 150 тварин.
- В уряді сподіваються, що у випадку спалахів коронавірусу на інших фермах, вони не стануть приховувати цю інформацію від влади.
- Загалом у країні є 86 хутрових ферм, на яких тримають 1,6 мільйона норок.
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