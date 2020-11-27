На норкових фермах у Литві фіксують спалахи коронавірусу серед тварин. Окрім цього, на одній з ферм хворобу виявили вже й у працівників.

На норковій фермі у районі Йонава коронавірус підтвердили у 3 працівників. Про це повідомляє видання LRT з посиланням на Національний центр громадського здоров'я.

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Зазначається, що усі пацієнти мають типові симптоми, але вони не входять до групи ризику. Нині епідеміологи досліджують штам вірусу, аби зрозуміти, чи є він небезпечним.

Буде здійснено генетичний аналіз вірусу як у норок, так і в заражених людей, і лише після цього можна буде сказати, наскільки він небезпечний… Ми повідомимо про це, щойно отримаємо відповідь,

– розповів міністр охорони здоров'я Литви Ауреліус Верига.

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Верига заявив, що спершу необхідно оцінити усі ризики. Подальшу долю тварин ухвалюватиме Державна служба з продовольчої безпеки та ветеринарії, але після того, як вчені визначать небезпеку штаму.

Директор однієї з ферм, на якій стався спалах, сподівається, що знищення усіх тварин вдасться уникнути.

Я певен, що Литва не почне робити те, що зробила Данія, це повністю абсурдно. Я не вірю, що це може статися, бо небезпека для людей виявилася не такою значною, як спершу подумали у Данії,

– заявив він.

Він зауважив, що поки що важко сказати, чи зможуть підприємці розраховувати на якусь компенсацію у випадку вибракування норок. Втрата однієї тварини коштуватиме фермі 30 євро.

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