Лише раз згадав цю жінку, мені не цікаве її життя, – Степанов про Супрун
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що політика Уляни Супрун могла призвести до колапсу медичної системи. Зараз вони нібито виправляють помилки попередників.
"Я лише один раз згадав цю жінку у своєму житті. Саме назвав її прізвище (мовиться про Уляну Супрун – 24 канал), мені не цікаве її життя і решта речей", – сказав Степанов в інтерв'ю програмі "Міністри в краватках і без" на 24 каналі.
До теми Супрун звинуватила МОЗ у маніпуляції та брехні щодо захворюваності на COVID-19 в Україні
"Я лише констатую факт, в якому стані все перебуває. Я констатую факт, що все, що робилось за її часів, треба було робити в інший спосіб. Бо те, що зроблено зараз, треба виправляти", – заявив він.
За його словами, що політика, за якою працювала Уляна Супрун, не справилась б з коронавірусом.
Я можу сказати, якби цю політику продовжили на 2 роки, а у 2022 році стався COVID-19, то в нас не було б жодного інфекційного відділення, епідеміологів та лабораторних центрів. Колапс системи стався б за декілька місяців,
– сказав Степанов.
Джерело: 24 канал
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