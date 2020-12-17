Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що політика Уляни Супрун могла призвести до колапсу медичної системи. Зараз вони нібито виправляють помилки попередників.

"Я лише один раз згадав цю жінку у своєму житті. Саме назвав її прізвище (мовиться про Уляну Супрун – 24 канал), мені не цікаве її життя і решта речей", – сказав Степанов в інтерв'ю програмі "Міністри в краватках і без" на 24 каналі.

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"Я лише констатую факт, в якому стані все перебуває. Я констатую факт, що все, що робилось за її часів, треба було робити в інший спосіб. Бо те, що зроблено зараз, треба виправляти", – заявив він.

За його словами, що політика, за якою працювала Уляна Супрун, не справилась б з коронавірусом.

Я можу сказати, якби цю політику продовжили на 2 роки, а у 2022 році стався COVID-19, то в нас не було б жодного інфекційного відділення, епідеміологів та лабораторних центрів. Колапс системи стався б за декілька місяців,

– сказав Степанов.

Більше читайте в інтерв'ю з Максимом Степановим – за посиланням на сайті 24 каналу.