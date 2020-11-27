Нове велике дослідження підтвердило, що людям з підвищеним артеріальним тиском не слід переривати лікування гіпертонії при інфікуванні новим коронавірусів. Можливо, деякі антигіпертензивні препарати можуть захищати їх від тяжкого перебігу COVID-19.

Відомо, що хронічні захворювання серцево-судинної системи, включаючи артеріальну гіпертонію, пов'язані з ризиком тяжкого перебігу COVID-19. У зв'язку з цим вчені підіймали питання, чи не збільшують цей ризик препарати для зниження тиску, пише medrxiv.org.

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Як відбувалося дослідження

У новому дослідженні вчені проаналізували дані про більш ніж 8 тисячам пацієнтів в 39 лікарнях Франції – у 3700 з них була гіпертонія. За учасниками спостерігали не менше 30 днів.

Понад 55% гіпертоніків приймали препарати, які можуть діяти на рецептор, через який коронавірус проникає в організм (інгібітори АПФ або БАР). 38% отримували інші препарати проти підвищеного тиску – блокатори кальцієвих каналів і бета-блокатори.

Які ліки зменшують смертність у гіпертоніків при COVID-19

Дослідження показало, що смертність серед людей, які отримували інгібітори АПФ і БАР була приблизно на тому ж рівні, що й у тих, хто їх не приймав. Смертність у людей, які лікувалися блокаторами кальцієвих каналів була на 17% нижче, бета-блокаторами – на 20% нижче.

У висновках дослідження вчені пишуть, що нові дані підкреслюють, що лікування гіпертонії не слід переривати при COVID-19: результати не демонструють збільшення смертності. Крім того, є ймовірність, що блокатори кальцієвих каналів і бета-блокатори трохи захищають гіпертоніків від тяжкого перебігу інфекції. Цей ефект необхідно підтвердити в нових дослідженнях.