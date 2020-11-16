Експериментальна версія інтерферону бета-1а показала значний ефект в лікуванні госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом. Препарат знизив ризик важкого перебігу і смертності на 79%.

Група вчених з Великобританії досліджувала ефективність експериментальної версії інтерферону бета-1а (інгаляційний препарат SNG001) компанії Synairgen в лікуванні COVID-19, пише The Lancet Respiratory Medicine.

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В ході II фази клінічних випробувань він знизив ризик важкого перебігу і смерті від коронавірусу на 79%. Раніше цей вид інтерферону застосовувався для зменшення пошкодження нервової системи та запалення при розсіяному склерозі.

Як відбувалося дослідження

У дослідження було включено 101 пацієнт, 48 отримували препарат SNG001, інші – плацебо. Кисневої підтримки потребували 66 пацієнтів з цієї вибірки. Через 15 днів у пацієнтів, які отримували експериментальне лікування, стан за шкалою клінічного поліпшення ВООЗ був у два рази краще, ніж у тих, хто не отримував його, а через 28 днів – в три рази краще.

За цією шкалою значення 0 відповідає відсутності хвороби, а 8 – смерті. Однак дослідники не виявили суттєвої різниці між групами в терміни виписки з лікарні.

Зменшення смертності та важкого перебігу

За час дослідження померло троє пацієнтів, і всі вони були в групі плацебо. Автори дослідження з'ясували, що у 22% хворих, які отримували плацебо, розвинувся важкий перебіг COVID-19, в той час, як в групі SNG001 їх було 13%. Вчені також зазначили хорошу переносимість препарату, з побічних ефектів найпоширенішим був головний біль.

Нині єдиний препарат, який офіційно рекомендований для лікування важкого COVID-19 у всьому світі – це ремдесівір. Однак після ряду обнадійливих досліджень його ефективність потрапила під сумнів – вчені з'ясували, що ремдесівір ніяк не впливає на зниження ризику смертності пацієнтів.