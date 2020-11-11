Держава повинна оплатити лікарняний, якщо людина перебуває на самоізоляції внаслідок контакту із хворим на COVID-19 родичем.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 11 листопада, повідомляє 24 канал. За словами Шмигаля, дуже важливо, якщо в сім'ї хтось захворів на COVID-19, потрібно залишатися на самоізоляції для уникнення розповсюдження інфекції.

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Денис Шмигаль – прем'єр-міністр “Якщо захворів член вашої родини, залишайтесь на самоізоляції, держава сплачує за таку самоізоляцію лікарняні, ми відшкодуємо всі лікарняні”.

Що відомо про лікарняне у випадку COVID-19

Для закриття лікарняного не обов'язково мати негативний ПЛР-тест.

На лікарняному після COVID-19 можна перебувати до місяця.

Роботодавець не може відмовити працівнику у виході на самоізоляцію.

Увага! Під час засідання 11 листопада Кабінет Міністрів проголосував за введення карантину вихідного дня. Нові обмеження почнуть діяти вже з 14 – 15 листопада. Крім того, в Україні повертаються до загальнонаціонального карантину замість адаптивного.



Чому варто дотримуватись дистанції / Інфографіка 24 каналу