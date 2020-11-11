Лікарняний у випадку самоізоляції через COVID-19 сплачує держава, – Шмигаль
Держава повинна оплатити лікарняний, якщо людина перебуває на самоізоляції внаслідок контакту із хворим на COVID-19 родичем.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 11 листопада, повідомляє 24 канал. За словами Шмигаля, дуже важливо, якщо в сім'ї хтось захворів на COVID-19, потрібно залишатися на самоізоляції для уникнення розповсюдження інфекції.
Читайте також В Україні запровадили загальнонаціональний карантин
Денис Шмигаль – прем'єр-міністр
“Якщо захворів член вашої родини, залишайтесь на самоізоляції, держава сплачує за таку самоізоляцію лікарняні, ми відшкодуємо всі лікарняні”.
Що відомо про лікарняне у випадку COVID-19
- Для закриття лікарняного не обов'язково мати негативний ПЛР-тест.
- На лікарняному після COVID-19 можна перебувати до місяця.
- Роботодавець не може відмовити працівнику у виході на самоізоляцію.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter