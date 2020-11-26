В Івано-Франківських лікарнях, які приймають хворих на коронавірус, не вистачає кисню. Водночас хворих доволі багато, відтак є проблеми.

Ба більше – лікарні міста вже відчувають нестачу ліків. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі радіо "Західний полюс".

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У стаціонарах менше людей, але дуже напружена ситуація, бо за останню добу було 315 випадків коронавірусу в нашій Івано-Франківській громаді. Відчуваємо сьогодні проблеми з ліками, бо їх ніде не можна купити, на ринку з цим є проблема. Кисневі станції теж перевантажені. Самі установки розраховані на його певну кількість, а є багато хворих, тому тут проблеми,

– розповів він.

За словами мера, поки лікарні користуються тими ліками, які придбали про запас. Нині на лікуванні в міських медичних закладах перебувають 405 пацієнтів, в реанімаційних відділеннях – 36, більше сотні хворих – на кисневій терапії.

Марцінків переконує: якщо ситуація з захворюванням на коронавірус в місті погіршиться, місцева влада готова одночасно розгорнути ще 300 ліжко-місць у поліклініках і залучити медиків до лікування.

Попри те, що мер Івано-Франківська вважає, що говорити про локдаун в Україні зарано, він все ж звернувся до підприємців з проханням відмовитись цього року від корпоративів.

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"Йдуть новорічно-різдвяні свята. Маю прохання у цей непростий час обмежити контакти. Нічого страшного не буде, якщо ми кошти від корпоративів віддамо на благодійність чи на закупівлю концентраторів в лікарні", – підсумував він.

Яка ситуація з COVID-19 в Івано-Франківській області: