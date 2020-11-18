Викладачка Державного університету "Житомирська політехніка" Ольга Грабар, яка померла від коронавірусної інфекції, скаржилась на відсутність кисню у комунальній лікарні №1. У медичній установі переконують, що мають достатньо кисню і 39-річна жінка померла не від цього.

Медичний директор комунального підприємства "Лікарня №1" Андрій Волков заявив, що Ольга померла не внаслідок нестачі кисню. Про це повідомляє Житомир.info.

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Він розповів, що коронавірус викликав у пацієнтки тромбоутворення в легеневій артерії, що часто виникає у госпіталізованих хворих з COVID-19.

Ми проводили розтин. Причина смерті – інтенсивна тромбоемболія легеневої артерії. Сам COVID-19 викликає тромбоутворення в усіх судинах і померла вона не від нестачі кисню, а від тромбоемболії,

– заявив Волков.

Він додав, що жінка перебувала у реанімації з першого дня лікування, від 2 листопада.

Лікар переконує, що хвора була підключена до апарату неінвазивної вентиляції легенів та отримувала 30, а не 10 літрів кисню на хвилину.

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