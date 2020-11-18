У лікарні Житомира пояснили смерть викладачки університету, яка скаржилася на нестачу кисню
Викладачка Державного університету "Житомирська політехніка" Ольга Грабар, яка померла від коронавірусної інфекції, скаржилась на відсутність кисню у комунальній лікарні №1. У медичній установі переконують, що мають достатньо кисню і 39-річна жінка померла не від цього.
Медичний директор комунального підприємства "Лікарня №1" Андрій Волков заявив, що Ольга померла не внаслідок нестачі кисню. Про це повідомляє Житомир.info.
До теми У Житомирі від COVID-19 померла викладачка університету, яка скаржилась на брак кисню у лікарні
Він розповів, що коронавірус викликав у пацієнтки тромбоутворення в легеневій артерії, що часто виникає у госпіталізованих хворих з COVID-19.
Ми проводили розтин. Причина смерті – інтенсивна тромбоемболія легеневої артерії. Сам COVID-19 викликає тромбоутворення в усіх судинах і померла вона не від нестачі кисню, а від тромбоемболії,
– заявив Волков.
Він додав, що жінка перебувала у реанімації з першого дня лікування, від 2 листопада.
Лікар переконує, що хвора була підключена до апарату неінвазивної вентиляції легенів та отримувала 30, а не 10 літрів кисню на хвилину.
Скандал з нестачею кисню та смертю викладачки: що відомо
- Викладачка Житомирської політехніки Ольга Грабар 15 листопада скаржилась на нестачу кисню у реанімації. Зокрема, впродовж одного дня його подачу вимикали 8 разів.
- На своїй сторінці у фейсбуці вона написала, що лікарі в реанімації не знають, що робити, а пацієнти непокояться, як пережити ніч.
- У закладі цю інформацію одразу спростували. Там заявили, що в медичній установі є 3-денний запас.
- 16 листопада заступниця Житомирського міського голови Марія Місюрова пояснила, що лікарні забезпечені киснем, а на вихідних були деякі технічні проблеми, які вдалось вирішити.
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