Ужгородська міська лікарня переповнена пацієнтами з COVID-19, їй катастрофічно не вистачає кисневих генераторів. Ситуація лише погіршується, бо з кожним днем кількість госпіталізованих зростає.

Лікар "ковідного" відділення Ярослав Глагол назвав ситуацію у лікарні критичною та неконтрольованою. Про це він розповів журналістам "Громадського".

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Наша лікарня є опорною. Це єдина лікарня, яка несе цілодобову ургентну службу. ДТП, інфаркти, інсульти — хворих усіх цих випадків ми повинні забезпечити лікуванням. Наразі 5 відділень залучено під хворих на COVID-19. Серед них є відділення, які б не мали бути перепрофільовані,

– сказав медик.

Скільки кисневих генераторів є у лікарні

За словами медика, кисневих апаратів у лікарні дуже мало. Станом на 9 листопада на 130 хворих у закладі було лише 26 генераторів. При тому, що має бути принаймі 80 апаратів на 100 пацієнтів. Він пояснює, що кисень є життєво необхідним, адже допомагає стабілізувати стан хворого на перших етапах лікування. Без кисню у пацієнта страждає мозок і може розвинутися інсульт чи інфаркт, або ж він просто задихнеться.



Лікар ужгородської міської лікарні Ярослав Глагол / Фото з фейсбука Ярослава Глагола

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Звідки беруть кисень для пацієнтів з COVID-19

Лікар розповідає, що йому доводиться координувати зусилля з іншими відділеннями, аби дістати кисень для критично хворих.

Минулого чергування мені не вистачало кисневого апарату, я телефонував в усі відділення — може у когось є легші пацієнти, кому вже не так потрібно. Допомогли, підняли ліфтом додатковий апарат. Так само і я, якщо у мене стабілізувалися пацієнти, і десь там на годинку цей апарат звільнився, допомагаю колегам з іншого відділення. Так поки що й виходимо,

– розповів він.

Разом з тим, лікар зазначає, що навіть якщо у лікарні знайдуть 50 оксигенераторів, цього буде недостатньо, оскільки кількість госпіталізованих з COVID-19 з кожним днем лише зростає.

Зверніть увагу! Загалом в області на COVID-19 захворіло 18 470 людей, з яких 414 – за останню добу. Впродовж пандемії 450 осіб померло та 7 966 – одужали.