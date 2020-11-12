Критична ситуація в ужгородській лікарні: хворим не вистачає кисню
Ужгородська міська лікарня переповнена пацієнтами з COVID-19, їй катастрофічно не вистачає кисневих генераторів. Ситуація лише погіршується, бо з кожним днем кількість госпіталізованих зростає.
Лікар "ковідного" відділення Ярослав Глагол назвав ситуацію у лікарні критичною та неконтрольованою. Про це він розповів журналістам "Громадського".
Читайте також На Львівщині від коронавірусу померло подружжя лікарів
Наша лікарня є опорною. Це єдина лікарня, яка несе цілодобову ургентну службу. ДТП, інфаркти, інсульти — хворих усіх цих випадків ми повинні забезпечити лікуванням. Наразі 5 відділень залучено під хворих на COVID-19. Серед них є відділення, які б не мали бути перепрофільовані,
– сказав медик.
Скільки кисневих генераторів є у лікарні
За словами медика, кисневих апаратів у лікарні дуже мало. Станом на 9 листопада на 130 хворих у закладі було лише 26 генераторів. При тому, що має бути принаймі 80 апаратів на 100 пацієнтів. Він пояснює, що кисень є життєво необхідним, адже допомагає стабілізувати стан хворого на перших етапах лікування. Без кисню у пацієнта страждає мозок і може розвинутися інсульт чи інфаркт, або ж він просто задихнеться.
Лікар ужгородської міської лікарні Ярослав Глагол / Фото з фейсбука Ярослава Глагола
Зверніть увагу Скільки доз вакцини проти коронавірусу та коли отримає Україна: відповідь МОЗ
Звідки беруть кисень для пацієнтів з COVID-19
Лікар розповідає, що йому доводиться координувати зусилля з іншими відділеннями, аби дістати кисень для критично хворих.
Минулого чергування мені не вистачало кисневого апарату, я телефонував в усі відділення — може у когось є легші пацієнти, кому вже не так потрібно. Допомогли, підняли ліфтом додатковий апарат. Так само і я, якщо у мене стабілізувалися пацієнти, і десь там на годинку цей апарат звільнився, допомагаю колегам з іншого відділення. Так поки що й виходимо,
– розповів він.
Разом з тим, лікар зазначає, що навіть якщо у лікарні знайдуть 50 оксигенераторів, цього буде недостатньо, оскільки кількість госпіталізованих з COVID-19 з кожним днем лише зростає.
Поділитися новиною