Лікарні для хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 почали отримувати гроші на кисень тільки в жовтні 2020 року. Це почалося, коли Міністерство охорони здоров'я отримало відповідні запити на виділення грошей.

Фінансувати лікарні в регіонах почали лише з 9 жовтня. Про це в ефірі ток-шоу на "5 каналі" розповів глава МОЗ Максим Степанов.

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Фінансування по кисню, саме як предметна субвенція, яка йшла на регіони, відбулося 9 жовтня, після того, як ми отримали відповідні запити з місць, що їм потрібні кошти на виконання показників (80% ліжок з підведеним киснем),

– повідомив Степанов.

Він додав, що відповідну постанову уряду було прийнято ще 12 серпня, яке зобов'язувало забезпечити 80% ліжко-місць підведеною до них киснем.

"Кого зобов'язувало? Безпосередньо власників лікарень. Власниками лікарень є місцеві органи влади", – зазначив очільник МОЗ.

Коронавірус в Україні: статистика

Станом на 25 листопада в Україні захворіло на коронавірус 661 858 людей. 307 778 пацієнтів одужали. На жаль, з початку епідемії офіційно зафіксовано 11 492 летальних випадки від ускладнень, викликаних COVID-19. За минулу добу у країні підтвердили 13 882 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.



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