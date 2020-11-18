У лікарні №40 в селищі Комунарка, що під Москвою, вибухнула труба, по якій надходив кисень. У цій установі лікують хворих на коронавірус, зокрема туди госпіталізують усю політичну еліту.

У інфекційному відділенні багатопрофільній Московської лікарні № 40 вибухнула труба з киснем. Про це повідомляє видання Meduza.

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Розгерметизувався шланг, по якому під тиском подавали кисень. На відео можна спостерігати сильне задимлення. Відомо, що пошкоджено обладнання та приміщення. Видання Mash розповідає, що частково обвалилася стіна.

Один з очевидців розповів, що чув гучний звук, схожий на вибух. До місця події з'їхалися пожежні машини з усіх боків.

Що відомо про постраждалих

У МЧС заявили, що у цій будівлі не було жодного пацієнта.

Російські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що трубу з киснем розірвало в тому корпусі, який перебував на реконструкції.

Хворих в цьому блоці не було. Постраждалих немає. Відповідні служби виправляють несправність. Загрози для пацієнтів і персоналу лікарні немає,

– заявили у департаменті охорони здоров'я Москви.