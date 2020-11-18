У білоцерківській лікарні спростували інформацію про смерть хворого на коронавірус чоловіка. Раніше волонтерка повідомляла, що він помер, бо віддав свій кисень синові.

Про те, що ця інформація не відповідає дійсності, повідомляє пресслужба Київської ОДА.

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Джерело, на яке посилалися – це сторінка у фейсбуці волонтерки Дани Ярової. Однак головна лікарка клінічної лікарні № 3 в Білій Церкві спростувала цю інформацію.

У підпорядкованому мені медзакладі такого випадку не було,

– повідомила Тетяна Дідич.

За офіційною інформацією департаменту охорони здоров’я Київської ОДА, наразі в області з 2 185 ліжок, які відведені під коронавірусних пацієнтів, до кисню підключені 1 355. Про це розповіла Олена Єфіменко, директор департаменту.

"На сьогодні, 18 листопада, заповненні 825 ліжок. Вільними залишаються 530 ліжок", – наголосила Єфіменко. Та запевнила, що проблеми із забезпеченням киснем пацієнтів немає.

Звертаємо вашу увагу, що такий випадок міг трапитися в іншій лікарні. Тому заперечувати інформацію волонтерки не можемо.

Що цьому передувало