Нове дослідження показало, що у молодих людей став частіше розвиватися інсульт, при цьому рівень захворюваності на інфаркт міокарда залишається незмінним. У науково-медичній спільноті поки не знаходять цьому однозначного пояснення.

Вчені проаналізували дані з випадкової вибірки 3 мільйонів пацієнтів з великої бази даних PharMetrics Legacy. Вони фокусувалися на людях у віці 15-44 років, які проходили лікування в США з 2001 по 2014 рік.

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Збільшення кількості інсультів серед молоді

Автори дослідження виявили, що захворюваність на інсульт серед людей у віці 25-34 років збільшилася на 48% за 10 років, серед людей у віці 25-44 років – на 28%. Водночас суттєвих змін по захворюваності на інфаркт міокарда в цих групах вони не знайшли.

Механізми розвитку інфаркту міокарда та ішемічного інсульту схожі. Інфаркт розвивається, коли внаслідок атеросклерозу звужуються коронарні артерії, порушується кровопостачання серцевого м'яза і її ділянка відмирає. Вважається, що при інсульті в більшості випадків відбувається аналогічний процес з частиною головного мозку.

Чому інсульти почастішали

Вчені вказують, що зазвичай інфаркти у молодих людей розвивається внаслідок ішемічної хвороби серця. Однак в цьому випадку автори дослідження висунули гіпотезу, що інсульт в молодому віці може розвиватися і під дією іншого – не серцево-судинного фактора.

На їхню думку, саме кількість таких інсультів і збільшується. Автори дослідження замовчують, про які саме фактори йдеться.

Краща діагностика

Ще одна можлива причина ізольованого росту кількості інсультів – покращення діагностики. Нові методи, включаючи ширше застосування магнітно-резонансної томографії, призводять до того, що цей діагноз частіше ставлять. Крім того, ймовірно, люди стали краще знати симптоми інсульту.