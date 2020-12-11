В Україні не усі лікарі відправляють пацієнтів на ПЛР-тестування, якщо бачать симптоми, схожі на COVID-19. Вони можуть діагностувати хворобу та лікувати її і без позитивного результату тесту. Річ у тім, що відповідне тестування не завжди є правдивим.

ПЛР-тестування не перевищує 60% точності результату. Водночас більш точним є тест на антиген – ІФА. Таку думку висловив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

Цікаво У МОЗ кажуть про стабілізацію ситуації з COVID-19, але хочуть тестувати більше людей

Він запевнив, що точність ІФА-тестування – 90%. "Лікарі можуть направити на ІФА-тестування за 700 грн і це буде швидше, ніж кілька днів чекати на результат ПЛР-тесту", – сказав Радуцький.

Попри це, коронавірус все частіше діагностують саме за симптомами. Таку практику використовують у всьому світі, а не лише в Україні, зауважив Радуцький. За його словами, лікарі мають право ставити такий діагноз, якщо бачать очевидні симптоми – це прописано у протоколі лікування.

Він додав, що в питанні тестування має перевагу людський фактор. Саме лікар визначає, чи потрібно пацієнту ІФА-тестування та де його краще здати – у приватній лабораторії чи державній. За словами Радуцького, часто лікарі просять зробити тестування у приватній клініці задля оперативності.



Чи готові українці вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу