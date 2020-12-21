Український лікар-інфекціоніст заявив, що новий штам коронавірусу вже в Україні, зокрема на Закарпатті зареєстрували випадки інфікування N501Y (назва нового штаму коронавірусу).

У регіонах, які межують з європейськими країнами, вже можна помітити зміни клінічної картини коронавірусної інфекції, про це заявив інфекціоніст Віктор Петров в ефірі одного з телеканалів, пише УНІАН.

Детально про мутацію Мутація коронавірусу: що відомо про новий штам та наскільки це небезпечно

За словами лікаря, один з його пацієнтів вже перехворів на новий штам, та пояснив, що чоловік – заробітчанин, їздить з України до Чехії й назад, ймовірно, звідти й привіз мутацію.

Які підстави вважати, що це саме мутована версія вірусу

Коли йшлося про верифікацію цього, то Україна не має можливості ідентифікувати цей вірус у масовому тестуванні. Але люди, у яких є страховка в країнах ЄС, можуть визначити вже мутований вірус. І таким чином мені вдалося підтвердити, що на Закарпатті вже є випадки інфікування новим штамом вірусу,

– сказав він.

Лікар також додав, що вірус мутуватиме дуже активно, і це природно. "Вірус містить тільки одну РНК, це один носій генетичного матеріалу", – пояснив інфекціоніст.

Що відомо про новий штам коронавірусу

4 грудня Велика Британія оголосила, що виявила новий штам коронавірусу в 60 регіонах країни.

Мутація коронавірусу може бути на 70% більш заразною, ніж SARS-CoV-2.

Новим штамом коронавірусу вже заразилися люди у Великій Британії, Італії, Данії, Нідерландах та Австралії, а низка країн припинила авіасполучення з Великою Британією.

Наразі поки невідомо, чи справді мутація становить небезпеку людству, адже коронавіруси мають здатність мутувати і це не є чимось унікальним.



Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу