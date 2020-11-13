Лікар розповів, що в Одесі вже почалось медичне сортування: кого госпіталізують
Лікар з Одеси розповів, що в Одесі вже не госпіталізують хворих з середньою тяжкістю захворювання – лише "дуже важких" пацієнтів.
Головний лікар Одеської обласної лікарні у 2005 – 2010 роки Сергій Калинчук в політичному ток-шоу "Право на владу" заявив, що скоро ця ситуація пошириться й на лікарні інших міст України, повідомляє 24 канал.
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Лікар розповів, що впродовж 11 листопада співробітники швидкої допомоги отримали близько 100 викликів до пацієнтів з коронавірусом. Приблизно 70 хворих потребували госпіталізації.
Він зазначив, що це лише ті пацієнти, які у дуже важкому стані. Хворі з супутніми патологіями, гіпертонічними станами та діабетом, яких і так по визначенню вже повинні госпіталізувати.
Те, що сьогодні вже відбувається, називається медичним сортуванням. Тому що ми сьогодні не госпіталізуємо пацієнтів, по суті, із середнім ступенем тяжкості,
– розповів Калинчук.
Лікар вважає, що скоро "те, що відбувається в Одесі, буде й в інших містах" України.
Ситуація з завантаженістю лікарень в Україні
- Україна може виділити для лікування хворих на COVID-19 не більше 52 тисячі ліжок (30% від ліжкового фонду у країні).
- За допомогою розгортання мобільних госпіталів є змога додати ще 25 тисяч ліжкомісць. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже наказав регіонам вже приступити до організації цього етапу.
- Завантаженість ліжок в Україні становить близько 70%.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що якщо українці продовжуватимуть ігнорувати правила карантину, то вже у грудні лікарні заповняться на 100%.
- В Україні понад 28 тисяч госпіталізованих з коронавірусом.
- Кожен госпіталізований пацієнт потребує кисневої підтримки. Натомість в країні до кисню підведені лише 19 909 ліжок.
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