Лікар з Одеси розповів, що в Одесі вже не госпіталізують хворих з середньою тяжкістю захворювання – лише "дуже важких" пацієнтів.

Головний лікар Одеської обласної лікарні у 2005 – 2010 роки Сергій Калинчук в політичному ток-шоу "Право на владу" заявив, що скоро ця ситуація пошириться й на лікарні інших міст України, повідомляє 24 канал.

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Лікар розповів, що впродовж 11 листопада співробітники швидкої допомоги отримали близько 100 викликів до пацієнтів з коронавірусом. Приблизно 70 хворих потребували госпіталізації.

Він зазначив, що це лише ті пацієнти, які у дуже важкому стані. Хворі з супутніми патологіями, гіпертонічними станами та діабетом, яких і так по визначенню вже повинні госпіталізувати.

Те, що сьогодні вже відбувається, називається медичним сортуванням. Тому що ми сьогодні не госпіталізуємо пацієнтів, по суті, із середнім ступенем тяжкості,

– розповів Калинчук.

Лікар вважає, що скоро "те, що відбувається в Одесі, буде й в інших містах" України.

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