Медик розповів, що наразі Україна перебуває на фазі другої хвилі поширення коронавірусної інфекції, яка досягне піку наприкінці січня. Згодом через кілька місяців може початися третя хвиля.

Головний лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький вважає, що третя хвиля ймовірно почнеться у серпні-вересні 2021 року. Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.ua.

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З того, що прогнозуємо і бачимо, і спираючись на модель іспанського грипу, яка була запротокольована у 1918 році, то ми чекаємо трьох хвиль. Перша хвиля була маленькою, де перехворіло 5-10% населення. Зараз у нас друга хвиля, яка почалась, практично, у серпні, і теоретично вона має досягти піку десь наприкінці січня — на початку лютого,

– пояснив Жиравецький.

А протягом наступних 5-6 місяців після піку коронавірусу, за його словами, в Україні будуть спостерігати падіння цієї хвилі. Тобто кількість випадків і госпіталізацій буде меншою.

Тарас Жиравецький додав, що наразі можна побачити тенденцію до наростання госпіталізації.

Зараз ми піднімаємось, до середини літа буде спуск. Потім може бути так само, як і цього літа — орієнтовно два місяці легших, де буде мало випадків реєструватись і менше госпіталізацій, а потім, десь у середині серпня, теоретично, має прийти третя хвиля, де може перехворіти 25-30% населення. І вона триватиме приблизно 6-8 місяців. Якщо орієнтовно, то у березні цього року почався коронавірус, а в 2022 році має зникнути,

– наголосив він.

Загалом в Україні виявили 1 019 876 випадків коронавірусу. Від початку пандемії померло 17 702 людей (за добу — 121). Кількість одужалих сягнула вже 651 917 (за добу — 5 145).



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