Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш та президентка Словаччини Зузана Чапутова публічно зробили щеплення від коронавірусу. Вони стали першими вакцинованими людьми у своїх країнах.

Вакцинація у прямому ефірі

Разом з очільником Чехії від коронавірусу вакцинували ветерана війни Емілію Ржепікову. Про це повідомляє Укрінформ.

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Бабіш вирішив першим вакцинуватись, аби на свому прикладі заохотити чехів до щеплення.

Вакцина – це надія на те, що ми повернемося до нормального життя,

– наголосив прем'єр.

До слова вакцинація у Чехії розпочалась 27 грудня. Перша партія щеплень, яку привезли до країни, становить близько 10 тисяч доз.

Також препаратом Pfizer вакцинувалась президентка Словаччини. Процедуру транслювали у прямому ефірі.

Що відомо про вакцинацію в Євросоюзі

Вакцинація в ЄС стартувала 27 грудня. Щеплення можна зробити безкоштовно та добровільно.

Наразі кожна з країн ЄС зможе вакцинувати по кілька тисяч людей з пріоритетних груп населення.

Масову вакцинацію почнуть пізніше.

Поки що єдина вакцина, яку схвалив європейський регулятор, – це препарат від Pfizer і BioNTech.



Вакцинація ветеранки війни у Чехії / Фото novinky.cz



Вакцинація у Чехії / Фото novinky.cz