Лідери Чехії та Словаччини вакцинувались у прямому ефірі: фото, відео
Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш та президентка Словаччини Зузана Чапутова публічно зробили щеплення від коронавірусу. Вони стали першими вакцинованими людьми у своїх країнах.
Вакцинація у прямому ефірі
Разом з очільником Чехії від коронавірусу вакцинували ветерана війни Емілію Ржепікову. Про це повідомляє Укрінформ.
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Бабіш вирішив першим вакцинуватись, аби на свому прикладі заохотити чехів до щеплення.
Вакцина – це надія на те, що ми повернемося до нормального життя,
– наголосив прем'єр.
До слова вакцинація у Чехії розпочалась 27 грудня. Перша партія щеплень, яку привезли до країни, становить близько 10 тисяч доз.
Також препаратом Pfizer вакцинувалась президентка Словаччини. Процедуру транслювали у прямому ефірі.
Що відомо про вакцинацію в Євросоюзі
- Вакцинація в ЄС стартувала 27 грудня. Щеплення можна зробити безкоштовно та добровільно.
- Наразі кожна з країн ЄС зможе вакцинувати по кілька тисяч людей з пріоритетних груп населення.
- Масову вакцинацію почнуть пізніше.
- Поки що єдина вакцина, яку схвалив європейський регулятор, – це препарат від Pfizer і BioNTech.
Вакцинація ветеранки війни у Чехії / Фото novinky.cz
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