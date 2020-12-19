У лавах ЗСУ виявили ще 165 заражень коронавірусом: деталі
У Збройних силах України на COVID-19 хворіють 3 032 людей. За останню добу недугу підтвердили ще у 165 військових.
Всього за час епідемії одужали 9 834 людини, на жаль, померли – 35. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Командування Медичних сил Збройних сил України.
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На ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебувають 338 людей. Крім того, у 63 військових ізоляція закінчується у найближчі 3 доби.
За добу 18 грудня COVID-19 підтвердили у 165 людей.
У лікарнях перебувають 19 представників ЗСУ
- Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 3 військових;
- Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ", Військово-медичний клінічний центр Північного, Південного та Східного регіонів, Житомирський військовий госпіталь – по 2 військових;
- Миколаївський та Деснянський військові госпіталі, 65 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовому;
- Полтавський військовий госпіталь – 2 працівники ЗСУ;
- Бережанська ЦРЛ – 1 працівник ЗСУ.
Стан здоров’я пацієнта задовільний, вони отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 146 людей
- Київська область – 26 військових та 5 працівників ЗСУ;
- Львівська область – 26 військових;
- Одеська область – 26 військових та 1 працівник ЗСУ;
- Житомирська область – 16 військових та 1 працівник ЗСУ;
- Миколаївська область – 12 військових та 2 працівники ЗСУ ;
- Харківська область – 5 військових;
- Дніпропетровська область – 3 військових та 1 працівник ЗСУ;
- Вінницька та Івано-Франківська області – по 4 військових;
- Хмельницька область – 3 військових;
- Черкаська область – 1 військовий та 2 працівники ЗСУ;
- Донецька та Чернівецька області – по 2 військових;
- Херсонська область – 1 військовий та 1 працівник ЗСУ;
- Рівненська та Полтавська області – по 1 військовому.
Стан здоров'я пацієнтів задовільний, у них легкий перебіг захворювання.
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