У Збройних силах України на COVID-19 хворіють 3 032 людей. За останню добу недугу підтвердили ще у 165 військових.

Всього за час епідемії одужали 9 834 людини, на жаль, померли – 35. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Командування Медичних сил Збройних сил України.

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На ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебувають 338 людей. Крім того, у 63 військових ізоляція закінчується у найближчі 3 доби.

За добу 18 грудня COVID-19 підтвердили у 165 людей.

У лікарнях перебувають 19 представників ЗСУ

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 3 військових;

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ", Військово-медичний клінічний центр Північного, Південного та Східного регіонів, Житомирський військовий госпіталь – по 2 військових;

Миколаївський та Деснянський військові госпіталі, 65 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовому;

Полтавський військовий госпіталь – 2 працівники ЗСУ;

Бережанська ЦРЛ – 1 працівник ЗСУ.

Стан здоров’я пацієнта задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 146 людей

Київська область – 26 військових та 5 працівників ЗСУ;

Львівська область – 26 військових;

Одеська область – 26 військових та 1 працівник ЗСУ;

Житомирська область – 16 військових та 1 працівник ЗСУ;

Миколаївська область – 12 військових та 2 працівники ЗСУ ;

Харківська область – 5 військових;

Дніпропетровська область – 3 військових та 1 працівник ЗСУ;

Вінницька та Івано-Франківська області – по 4 військових;

Хмельницька область – 3 військових;

Черкаська область – 1 військовий та 2 працівники ЗСУ;

Донецька та Чернівецька області – по 2 військових;

Херсонська область – 1 військовий та 1 працівник ЗСУ;

Рівненська та Полтавська області – по 1 військовому.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, у них легкий перебіг захворювання.

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Важливо! Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми, які не входять до кола людей, з якими є щоденне спілкування.