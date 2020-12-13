За минулу добу в Збройних силах України виявили 108 нових випадків передачі коронавірусної хвороби. Станом на 13 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 3263 людини.

Всього за час пандемії одужало – 8820 осіб, летальних випадків – 32. Про це повідомила пресслужба Командування Медичних сил Збройних Сил України.

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На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 492 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 58 людей.

Із 108 нових хворих, госпіталізації потребували 17 людей.

Військові госпіталізовані до таких медичних закладів:

66 військовий мобільний госпіталь – 6 військовослужбовців;

Чернівецький військовий госпіталь та 59 військовий мобільний госпіталь – по 3 військовослужбовці;

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 2 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, Житомирський та Білоцерківський військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю.

У Медслужбі повідомили, що їх стан здоров'я стабільний, вони отримують усю необхідну медичну допомогу. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває ще 91 хворий.

У яких регіонах військові перебувають на самоізоляції:

Київська область – 47 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України.

Львівська область – 11 військовослужбовців.

Житомирська область – 7 військовослужбовців.

Донецька область – 6 військовослужбовців.

Івано-Франківська та Миколаївська області – по 5 військовослужбовців.

Чернівецька область – 3 військовослужбовці.

Одеська, Сумська, Кіровоградська та Дніпропетровська області – по 1 військовослужбовцю.

Запорізька область – 1 працівник ЗС України.

Стан здоров'я військових теж задовільний, у ниї легкий перебіг захворювання.