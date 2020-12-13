В лавах ЗСУ ще 108 військових захворіли на коронавірус: деталі
За минулу добу в Збройних силах України виявили 108 нових випадків передачі коронавірусної хвороби. Станом на 13 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 3263 людини.
Всього за час пандемії одужало – 8820 осіб, летальних випадків – 32. Про це повідомила пресслужба Командування Медичних сил Збройних Сил України.
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На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 492 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 58 людей.
Із 108 нових хворих, госпіталізації потребували 17 людей.
Військові госпіталізовані до таких медичних закладів:
- 66 військовий мобільний госпіталь – 6 військовослужбовців;
- Чернівецький військовий госпіталь та 59 військовий мобільний госпіталь – по 3 військовослужбовці;
- Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 2 військовослужбовці;
- Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, Житомирський та Білоцерківський військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю.
У Медслужбі повідомили, що їх стан здоров'я стабільний, вони отримують усю необхідну медичну допомогу. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває ще 91 хворий.
У яких регіонах військові перебувають на самоізоляції:
- Київська область – 47 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України.
- Львівська область – 11 військовослужбовців.
- Житомирська область – 7 військовослужбовців.
- Донецька область – 6 військовослужбовців.
- Івано-Франківська та Миколаївська області – по 5 військовослужбовців.
- Чернівецька область – 3 військовослужбовці.
- Одеська, Сумська, Кіровоградська та Дніпропетровська області – по 1 військовослужбовцю.
- Запорізька область – 1 працівник ЗС України.
Стан здоров'я військових теж задовільний, у ниї легкий перебіг захворювання.
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