Лаборантам, які тестують на COVID-19, призначили виплати
Верховна рада призначила виплати співробітникам лабораторій, які займаються тестуванням на COVID-19. Окрім того, відтепер вони матимуть соціальні гарантії.
18 грудня Верховна рада схвалила законопроєкт №4464. За його прийняття проголосували 283 народних депутатів, повідомляє 24 канал.
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Закон визначає правовий статус професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в закладах охорони здоров'я. Так, відтепер біологи, мікробіологи, вірусологи, біохіміки та низка інших професіоналів матимуть такі ж пільги, як і медичні та фармацевтичні працівники:
- Право на належні умови праці,
- Регулярне підвищення кваліфікації,
- Безкоштовне користування інформацією, яка необхідна для здійснення професійної діяльності,
- Скорочений робочий день,
- Додаткова оплачувана відпустка,
- Безкоштовне одержання у власність земельної ділянки.
Перелік посад професіоналів з вищою немедичною освітою у закладах охорони здоров’я та кваліфікаційні характеристики цих посад визначає МОЗ.
Тож тепер Кабмін повинен встановити доплати до зарплати представникам цих професій у розмірі, визначеному для лікарів.
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