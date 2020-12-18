Верховна рада призначила виплати співробітникам лабораторій, які займаються тестуванням на COVID-19. Окрім того, відтепер вони матимуть соціальні гарантії.

18 грудня Верховна рада схвалила законопроєкт №4464. За його прийняття проголосували 283 народних депутатів, повідомляє 24 канал.

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Закон визначає правовий статус професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в закладах охорони здоров'я. Так, відтепер біологи, мікробіологи, вірусологи, біохіміки та низка інших професіоналів матимуть такі ж пільги, як і медичні та фармацевтичні працівники:

Право на належні умови праці,

Регулярне підвищення кваліфікації,

Безкоштовне користування інформацією, яка необхідна для здійснення професійної діяльності,

Скорочений робочий день,

Додаткова оплачувана відпустка,

Безкоштовне одержання у власність земельної ділянки.

Перелік посад професіоналів з вищою немедичною освітою у закладах охорони здоров’я та кваліфікаційні характеристики цих посад визначає МОЗ.

Тож тепер Кабмін повинен встановити доплати до зарплати представникам цих професій у розмірі, визначеному для лікарів.