Квиток із пандемії: вже наступного місяця у ЄС планують старт вакцинації людей від коронавірусу
Країни Європейського Союзу планують вакцинувати населення проти коронавірусної хвороби вже у грудні цього року. Вакцинація не буде масштабною, спершу щеплення отримає не велика група людей.
Договори з компаніями уже уклали
Єврокомісія вже уклала угоди з 6 фармацевтичними компаніями щодо постачання вакцин проти COVID-19. Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
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Є світло у кінці тунелю. Єврокомісія уклала контракти з 6 компаніями, що виробляють вакцини. Перші громадяни країн Євросоюзу можуть бути вакциновані до кінця грудня. Держави-члени ЄС мають вже зараз готуватися до щеплень. Це наш квиток із цієї пандемії,
– написала очільниця Єврокомісії.
З якими компаніями уклали угоди
Про 3 компанії відомо більше, адже вони вже офіційно представили результати дієвості своїх вакцин-кандидатів.
- Pfizer і BioNTech (США та Німеччина відповідно) заявили про ефективність вакцини у 95%. Але вакцина має суттєвий мінус – препарат потребує зберігання за наднизьких температур (мінус 70 градусів за Цельсієм). Водночас компанії запевняють, що розробили спеціальні контейнери із сухим льодом для підтримки необхідної температури впродовж 15 днів.
- Про таку ж високу ефективність заявила компанія Moderna. Її вакцина не потребує зберігання за дуже низьких температур і не псується за стандартних температур холодильника — 2 – 8 градусів.
- Фармацевтичної компанії AstraZeneca показала ефективність у 70% за підсумками проміжних випробувань у Великій Британії та Бразилії. Втім, препарат зберігається за менш вибагливих умов, ніж препарати конкурентів.
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