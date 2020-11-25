Країни Європейського Союзу планують вакцинувати населення проти коронавірусної хвороби вже у грудні цього року. Вакцинація не буде масштабною, спершу щеплення отримає не велика група людей.

Договори з компаніями уже уклали

Єврокомісія вже уклала угоди з 6 фармацевтичними компаніями щодо постачання вакцин проти COVID-19. Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Є світло у кінці тунелю. Єврокомісія уклала контракти з 6 компаніями, що виробляють вакцини. Перші громадяни країн Євросоюзу можуть бути вакциновані до кінця грудня. Держави-члени ЄС мають вже зараз готуватися до щеплень. Це наш квиток із цієї пандемії,

– написала очільниця Єврокомісії.

From Brexit to the fight against #COVID19,



From our EU budget to the fight against terrorists,



It is when we manage to join forces, that we, Europeans, can achieve most.



My address at the @Europarl_EN https://t.co/075YLD7OsO pic.twitter.com/zzBGMevT6t — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2020

Зверніть увагу! ЮНІСЕФ хоче оперативно доставити вакцини проти коронавірусу у 92 країни світу в рамках програми COVAX. Для цього дитячий фонд ООН домовляється про співпрацю з понад 350 партнерами. Вакцину країнам із низьким та нижчим від середнього рівнем доходу хочуть доставити якомога швидше та якомога безпечніше. До слова, у COVAX також підтвердили виділення Україні партії вакцин, зокрема перший транш становитиме близько 1 мільйона 200 тисяч доз.

З якими компаніями уклали угоди

Про 3 компанії відомо більше, адже вони вже офіційно представили результати дієвості своїх вакцин-кандидатів.