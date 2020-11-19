Аби показати, як куріння впливає на перебіг коронавірусу, дослідники використали модель тканини дихальних шляхів, створену зі стовбурових клітин людини.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі наочно показали вплив куріння на перебіг COVID-19. Робота опублікована у журналі Cell Stem Cell.

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Більшість масштабних досліджень і так демонструють, що активні курці мають значно вищі ризики отримати важку форму коронавірусу та навіть смерті.

Щоб ретельніше дослідити це питання, американські науковці відтворили процеси, які відбуваються при інфікуванні вірусом SARS-CoV-2 у легенях курця. Адже це перше місце, куди потрапляє інфекція і саме там виробляється слиз для уловлювання вірусів, бактерій і токсинів.

Модельні тканини виростили зі стовбурових клітин дихальних шляхів, яких вчені взяли у 5 молодих здорових людей, що не мають звички курити. Аби достеменно відтворити негативний вплив куріння, дослідники обробляли культури клітин сигаретним димом щодня впродовж чотирьох днів. Час одного сеансу тривав як середній час куріння однієї цигарки – 3 хвилини.

Згодом вчені інфікували як і тканини, що піддавались впливу диму, так і ті, яких не піддавали цьому впливу.

Результати дослідження

Вчені помітили, що серед тканин, які піддавались впливу диму, було у 2 – 3 рази більше інфікованих клітин.

Автори роботи визначили, що принаймні частково куріння призвело до важчого перебігу коронавірусу через блокування інтерферонів. Це білки, які відіграють вирішальну роль в ранній імунній відповіді організму, "попереджаючи" неінфіковані клітини про появу патогену в організмі.



Мікрофотографія моделей тканин дихальних шляхів. Ліворуч – інфіковані "здорові" тканини, праворуч – курця / Фото Cell Stem Cell

