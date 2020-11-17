Вчені виявили, що смертельний вірус Чапаре, що викликає кровотечу і схожий на Ебола, може передаватися від людини до людини.

Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) оголосили, що геморагічна лихоманка Чапаре може поширюватися серед людей. Про це повідомляє LiveScience.

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Дослідники говорять саме про вірус Чапаре, який викликає лихоманку, біль в животі, блювоту, кровоточивість ясен, шкірні висипи та біль в очах. Геморагічна лихоманка може викликати небезпечну для життя органну недостатність і кровотечу.

Лікування вірусу Чапаре не існує! Допомогти при хворобі може лише внутрішньовенне введення рідин і підтримуюча терапія.

Коли був підтверджений перший випадок

Перший випадок вірусу, схожого на Ебола, був підтверджений у 2004 році в сільській місцевості провінції Чапаре, Болівія. Після цього, нових випадків зараження вірусів не спостерігалося до 2019 року.

Згідно з опублікованими дослідженнями, у 2019 році щонайменше 5 людей заразилися Чапаре. Троє з них були працівниками охорони здоров'я: лікар-ординатор, медик швидкої допомоги і гастроентеролог. Вони заразилися після контакту з рідинами інфікованих пацієнтів.

Чи очікуються спалахи Чапаре у 2020 році

Вірусологи вважають, що активних спалахів Чапаре в 2020 році не буде і вірус не викличе ще одну пандемію.

Вірус почав поширюватися від людини до людини через фізіологічні рідини в районі близькому до столиці Болівії Ла-Пас.

Як йдеться у джерелах, через цей "невеликий" спалах вже померло 3 людей.