Кровотеча і лихоманка: вчені підтвердили передачу серед людей смертельного вірусу з Болівії
Вчені виявили, що смертельний вірус Чапаре, що викликає кровотечу і схожий на Ебола, може передаватися від людини до людини.
Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) оголосили, що геморагічна лихоманка Чапаре може поширюватися серед людей. Про це повідомляє LiveScience.
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Дослідники говорять саме про вірус Чапаре, який викликає лихоманку, біль в животі, блювоту, кровоточивість ясен, шкірні висипи та біль в очах. Геморагічна лихоманка може викликати небезпечну для життя органну недостатність і кровотечу.
Коли був підтверджений перший випадок
Перший випадок вірусу, схожого на Ебола, був підтверджений у 2004 році в сільській місцевості провінції Чапаре, Болівія. Після цього, нових випадків зараження вірусів не спостерігалося до 2019 року.
Згідно з опублікованими дослідженнями, у 2019 році щонайменше 5 людей заразилися Чапаре. Троє з них були працівниками охорони здоров'я: лікар-ординатор, медик швидкої допомоги і гастроентеролог. Вони заразилися після контакту з рідинами інфікованих пацієнтів.
Чи очікуються спалахи Чапаре у 2020 році
Вірусологи вважають, що активних спалахів Чапаре в 2020 році не буде і вірус не викличе ще одну пандемію.
Вірус почав поширюватися від людини до людини через фізіологічні рідини в районі близькому до столиці Болівії Ла-Пас.
Як йдеться у джерелах, через цей "невеликий" спалах вже померло 3 людей.
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