У Кропивницькому від COVID-19 померла школярка: матір звинувачує лікарів
Від коронавірусу у Кропивницькому померла 14-річна дівчинка. Втім, діагноз їй встановили посмертно.
Рідні дитини звинувачують у її смерті лікарів, які поставили неправильний попередній діагноз і нібито відмовились її госпіталізувати. Натомість в медичній установі стверджують, що мати сама відмовилась від госпіталізації дитини, повідомляє Точка доступу.
До теми Від коронавірусу на Рівненщині померла 14-річна дівчина
Вночі матір викликала до дитини бригаду швидкої медичної допомоги. Оглянувши пацієнтку, медики встановили попередній діагноз – "краснуха під питанням".
Шановні батьки нашого міста, будьте обережні, коли викликаєте швидку своїй дитині. Вони приїдуть, поставлять діагноз "краснуха", запропонують поїхати в першу лікарню, але вона під COVID-19. Тому скажуть, що краще лікуйтеся вдома і зверніться до педіатра. А педіатр скаже, що у вас інфекційне, але не страшно – лікуйте як ГРВІ. Моєї дитини немає. Я хочу, щоб ці псевдолікарі були покарані,
– написала жінка в одній зі спільнот у соцмережі.
Натомість у центрі екстреної медицини та міській раді Кропивницького приносять свої співчуття, але провину медиків заперечують. Адже у медичній картці мати дівчинки сама відмовилася від госпіталізації.
За словами керівника центру екстреної меддопомоги в Кіровоградській області Олександра Ярошенко, виклик надійшов 1 грудня приблизно о 1 ночі. У дитини були температура 38,2, висип та ускладнене дихання.
Там і першіння в горлі було. Насправді це симптоми краснухи. Коли бригада збирала анамнез, не йшлося про жодні контакти з хворими на коронавірус чи ГРВІ. Медики прийняли рішення госпіталізувати дівчинку. З певних причин, які мені невідомі, мама відмовилася від госпіталізації, на що є її підпис у картці,
– розповів він.
3 грудня мати знову викликала бригаду швидкої – дитина блювала з домішками крові та втратила свідомість. На жаль, по приїзду медики зафіксували смерть.
Смертність від коронавірусу серед дітей в Україні:
- Згідно з даними НСЗУ, від початку 2020 року через COVID-19 в Україні померли 4 дитини до 9 років та ще 16 дітей і підлітків віком від 10 до 19 років.
- Загалом за цей період до лікарень було госпіталізовано 7 570 пацієнтів дітей та підлітків від 0 до 19 років.
Поділитися новиною