Біологам відомо, що репрограмування клітин може не лише зупинити, а й звести нанівець їхнє старіння. Але до нині не було відкрито механізмів, які можуть відповідати за цей процес.

Біологи з Вісконсинського університету в Медісоні виявили білки, які регулюють процес старіння клітин. Результати дослідження опубліковані у журналі Sten Cells.

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Спершу вчені отримали мезенхімальні стовбурові / стромальні клітини (МСК) з синовіальної рідини людини, яка є у суглобах. Їх репрограмували в індуковані стовбурові клітини та повернули назад в стан МСК. Порівнявши отримані клітини з оригінальними МСК, які не були залучені до експерименту, вчені помітили, що їм вдався процес омолодження.

Ми виявили, що активність, пов'язана з клітинним старінням, була нижче в репрограмованих клітинах. Це показує, що ми пустили процес старіння назад,

– заявив один з авторів дослідження Ван-Цзю Ді.

Під час другого етапу дослідження біологи проаналізували клітини, аби віднайти викликані зміни в експресії генів. Виявилось, що експресія білка GATA6 (яка є важливою для розвитку кишківника, легенів і серця) була пригніченою в отриманих МСК. Через це білки sonic hedgehog (які потрібні для ембріонального розвитку) та FOXP1 (потрібні для правильного розвитку мозку, серця і легенів) ставали активнішими. Таким чином вченим вдалося знайти ключовий шлях механізму, який регулює клітинне старіння та можуть відповідати за омолодження – GATA6 / SHH / FOXP1.

Вчені підтвердили результати своїх досліджень вивчивши експресію генів GATA6 у відповідь на кожен з чотирьох чинників Яманака. Це білки, які контролюють синтез мРНК та пов'язані з основними етапами життєвого циклу клітин. З'ясувалося, що OCT4 і KLF4 регулюють активність GATA6.

Висновки дослідження: