Окупаційна влада Криму оголосила про початок вакцинації населення проти коронавірусної хвороби. Щеплення найближчим часом проведуть 500 людям, спершу вакцинуватимуть медиків.

У перший день планують вакцинувати 30 – 50 людей. Про це повідомили у пресслужбі окупаційної влади Криму.

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Сьогодні в Криму починається вакцинація. Кількість вакцини, що надійшла на сьогодні в республіку, дозволяє забезпечити вакцинацію 500 осіб,

– йдеться в повідомленні окупантів.

Найближчим часом в Крим доставлять додатково тисячу доз вакцини. Це дозволить розширити категорії осіб, які будуть вакцинуватися. Вакцинацію проводитимуть в поліклініках.

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