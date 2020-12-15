В Криму розпочалась вакцинація проти коронавірусу
Окупаційна влада Криму оголосила про початок вакцинації населення проти коронавірусної хвороби. Щеплення найближчим часом проведуть 500 людям, спершу вакцинуватимуть медиків.
У перший день планують вакцинувати 30 – 50 людей. Про це повідомили у пресслужбі окупаційної влади Криму.
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Сьогодні в Криму починається вакцинація. Кількість вакцини, що надійшла на сьогодні в республіку, дозволяє забезпечити вакцинацію 500 осіб,
– йдеться в повідомленні окупантів.
Найближчим часом в Крим доставлять додатково тисячу доз вакцини. Це дозволить розширити категорії осіб, які будуть вакцинуватися. Вакцинацію проводитимуть в поліклініках.
Що відомо про вакцину "Супутник"
- У Росії вже розпочалась масштабна вакцинація населення.
- Для вакцинації росіян виготовили майже 2 мільйони доз препарату.
- Про реєстрацію російської вакцини від COVID-19 Володимир Путін заявив ще 11 серпня.
- Та повноцінних клінічних випробувань вакцина так і не пройшла.
- Частина добровольців, які отримали дозу препарату, все одно інфікувались коронавірусом.
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