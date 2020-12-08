В інфекційній лікарні Ялти, яка розташована на території окупованого Росією Криму, люди помирають у холодних палатах. Річ у тім, що опалення у приміщеннях не вмикають. На сполох почали бити самі пацієнти, які вже не можуть там перебувати.

Медзаклад переповнений пацієнтами. Мовиться про лікарню, яка розташована за адресою проїзд Бакунінський, 11. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив експредставник президента України в Криму Борис Бабін.

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"Люди вмирають у холодних палатах", – написав Бабін. Він наголосив, що про ситуацію розповіла одна з пацієнток лікарні Марія Хмара.

2 поверхи з хворими переповнені, а батареї "крижані",

– заявила жінка.

За її словами, тепло в лікарню подають лише на кілька годин на добу. Пацієнтка перебуває на лікування разом із дитиною. Їй доводиться спати у палаті під 2 ковдрами. Ба більше, пацієнти сплять одягнені.

Яка причина

Бабін пояснив, що основна причина колапсу проста – відсутність навіть мінімального тиску води у міській опалювальній системі.

Нагадаю, що південнобережна Ялта ніяк та ніколи не залежала й не може залежати від постачання води з материкової України,

– запевнив Бабін.

Він назвав причини водного колапсу Ялти:

забудова міста багатоповерховим житлом для "колонізаторів" із перевантаженням в декілька разів можливостей водоканалу;

знищення окупантами системи каптажів для селищ Великої Ялти;

масове спиляння лісу;

забруднення будівельним сміттям лісових масивів водозбору.

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