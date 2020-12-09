Щодня люди разом з їжею споживають мікроскопічні шматочки пластику, з часом кількість спожитого пластику просто вражає. В основному пластик потрапляє з питною водою, а також і з такими продуктами, як молюски.

Які об'єми пластику ми споживаємо з їжею

Всесвітній фонд дикої природи (WWF International) провів дослідження, згідно з яким люди можуть споживати за тиждень кількість пластику еквівалентну кредитній картці.

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Зокрема, за місяць в наш організм потрапляє орієнтовно кубик Lego – за вагою пластику, а за рік – кількість пластику може дорівнювати пожежній касці. При такому рівні споживання через десять років ми могли б з'їсти 2,5 кілограм пластику, що еквівалентно більш ніж двом великим шматкам пластикової труби.

А за все життя ми споживаємо близько 20 кілограмів мікропластику.



Кількість пластику, яку споживає людина – вражає / Фото Pixabay

Чому пластик потрапляє в їжу

Оскільки пластик не піддається біологічному розкладанню, а тільки розпадається на дрібні частини, він потрапляє всюди, зокрема, в харчовий ланцюг.

Дослідники застерегли, що в навколишньому середовищі також зростає кількість більш дрібних частинок, тобто нанопластинок які набагато важче виявити, і які ми, ймовірно, теж потрапляють в наш організм, зокрема лімфатичну систему.

Це маленькі бомби уповільненої дії, які потенційно можуть мати дуже небезпечні наслідки для людини,

– зауважили дослідники.

Варто знати: у 2018 році Єврокомісія ввела нові правила, якими пропонує регулювати виробництво та утилізацію одноразових пластикових виробів. Зокрема, пропонують заборонити використання пластикового посуду, пластикових приборів та коктейльних соломинок. В Україні наразі законодавство мало контролює екологічні питання, дуже важливо самостійно бути свідомими споживачами.

На що варто звертати увагу