У кожній четвертій лікарні у світі немає адекватних санітарно-гігієнічних умов. Мовиться навіть про наявність водопроводу, що не можна ігнорувати в період пандемії коронавірусу. Найгірша ситуація склалася у 47 найменш розвинених країнах світу.

У таких неприйнятних умовах працюють і лікуються майже 1,8 мільярда медиків і пацієнтів. Про це мовиться у спільній заяві ВООЗ та ЮНІСЕФ.

Цікаво Карантин і церква: які обмеження уряд ввів перед Різдвом

Працюючи в установах, де немає чистої води, нормальних туалетів і навіть мила, медичні працівники та пацієнти піддають своє життя небезпеці,

– зазначила виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

Вона додала, що така ситуація існувала і до пандемії COVID-19, але зараз "такі прояви нерівності вже не можна ігнорувати". Адже пацієнти у цих лікарнях мають підвищений ризик інфікування коронавірусом та іншими захворюваннями.

Про що мовиться у заяві

Організації зазначили, що пандемія COVID-19 виявила ряд серйозних недоліків у системах охорони здоров’я:

у кожній 4 лікарні немає водопостачання;

у кожній 3 – пристроїв для гігієнічної обробки рук в місцях надання допомоги;

у кожній 10 – немає взагалі жодних предметів санітарії, зокрема і туалетів;

приблизно третина лікарень світу не оснащена безпечними засобами сортування та утилізації відходів.

Зауважимо, у найбідніших країнах світу кожна друга лікарня та поліклініка не мають водопостачання, а у 3 з 5 – немає туалетів.

Зверніть увагу! За даними ВООЗ та ЮНІСЕФ, складну ситуацію можна виправити. Попередні оцінки звіту вказують, що можливість 47 найбіднішим країнам створити базові послуги з водопостачання у лікарнях коштуватиме приблизно 1 долар на душу населення. У середньому щороку на експлуатацію та обслуговування послуг потрібно 0,2 долара на душу населення.