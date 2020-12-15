У кожній четвертій лікарні світу немає води, туалетів та мила, – ВООЗ
У кожній четвертій лікарні у світі немає адекватних санітарно-гігієнічних умов. Мовиться навіть про наявність водопроводу, що не можна ігнорувати в період пандемії коронавірусу. Найгірша ситуація склалася у 47 найменш розвинених країнах світу.
У таких неприйнятних умовах працюють і лікуються майже 1,8 мільярда медиків і пацієнтів. Про це мовиться у спільній заяві ВООЗ та ЮНІСЕФ.
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Працюючи в установах, де немає чистої води, нормальних туалетів і навіть мила, медичні працівники та пацієнти піддають своє життя небезпеці,
– зазначила виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.
Вона додала, що така ситуація існувала і до пандемії COVID-19, але зараз "такі прояви нерівності вже не можна ігнорувати". Адже пацієнти у цих лікарнях мають підвищений ризик інфікування коронавірусом та іншими захворюваннями.
Про що мовиться у заяві
Організації зазначили, що пандемія COVID-19 виявила ряд серйозних недоліків у системах охорони здоров’я:
- у кожній 4 лікарні немає водопостачання;
- у кожній 3 – пристроїв для гігієнічної обробки рук в місцях надання допомоги;
- у кожній 10 – немає взагалі жодних предметів санітарії, зокрема і туалетів;
- приблизно третина лікарень світу не оснащена безпечними засобами сортування та утилізації відходів.
Зауважимо, у найбідніших країнах світу кожна друга лікарня та поліклініка не мають водопостачання, а у 3 з 5 – немає туалетів.
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