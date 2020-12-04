За час пандемії коронавірусу від хвороби померли понад 1,5 мільйона людей. Значних темпів хвороба набрала в останній тиждень, коли майже щодоби у світі реєстрували понад 10 тисяч смертей.

Про статистику смертності від коронавірусу у світі повідомляє 24 канал з посиланням на дані системи моніторингу РНБО та Університету Джона Гопкінса. Цікаво Керівники лікарень надають МОЗ неправдиву статистику, щоб отримати більше фінансування Статистика смертності від коронавірусу: всього за час пандемії зафіксували 1,5 мільйона смертей від коронавірусу, лише в останні два місяці – пів мільйона;

у період з 24 листопада по 3 грудня майже щодоби фіксували понад 10 тисяч смертей, винятки лише 28 – 30 листопада;

найбільше смертей за увесь час пандемії зафіксували 1 грудня – 12 тисяч 825;

при смертності в 10 – 12 тисяч за добу в розрахунку виходить, що за статистикою від коронавірусу у світі помирає одна людина кожні 7 – 8,5 секунди;

за 2 грудня в Україні померли 243 хворих на коронавірус, а загалом у світі – 12 тисяч 444 людей. Таким чином смертність в Україні становила 2% від усього світу. В яких країнах найбільше людей померли від коронавірусу: США – 275 тисяч 550,

Бразилія – 174 тисячі 515,

Індія – 138 тисяч 648,

Мексика – 107 тисяч 565,

Велика Британія – 60 тисяч 210,

Італія – 58 тисяч 38,

Франція – 54 тисячі 230,

Індія – 49 тисяч 438,

Іспанія – 46 тисяч 38,

Росія – 41 тисяча 173.