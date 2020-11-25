Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок відзначають 25 листопада. До пандемії COVID-19 кожна 3 жінка у світі переживала фізичне або сексуальне насильство. Найчастіше з боку партнера.

Насильством є не лише фізичне побиття або зґвалтування. Це ще й будь-який примус до дій, які людина не хоче виконувати, психологічний тиск, переслідування, домагання, обмеження та заборони, розповіла Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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Поки що даних недостатньо, але є підстави вважати, що під час карантину внаслідок пандемії COVID-19 зростає кількість випадків насильства проти жінок. Під час карантину кожні 3 місяці насильства зазнають близько 15 мільйонів жінок.

Як зрозуміти, що ви або ваші знайомі зазнають насильства у стосунках

Якщо партнер або близька вам людина відстежує кожен ваш крок, вимагає кожну деталь про те, як минув ваш день і з ким ви контактували. Ви повинні завжди брати слухавку, відповідати на повідомлення та надати повний доступ до облікових записів в соцмережах .

кожен ваш крок, вимагає кожну деталь про те, як минув ваш день і з ким ви контактували. Ви завжди брати слухавку, відповідати на повідомлення та надати повний . Ваш кривдник приймає усі важливі рішення . Це може стосуватися ваших щоденних занять, лікування, харчування, одягу тощо.

. Це може стосуватися ваших щоденних занять, лікування, харчування, одягу тощо. Людина ставиться до вас агресивно . Ви ніколи не знаєте, що може стати причиною наступного спалаху.

. Ви ніколи не знаєте, що може стати причиною наступного спалаху. Вас принижують, не поважають, а вчинки знецінюють . Ви можете часто чути у свій бік образливі коментарі, які стосуються вашої зовнішності, професійної діяльності, особистих досягнень, ваших друзів, родини чи близьких тощо. Деякі люди люблять робити це в присутності інших людей, аби ще більше принизити.

. Ви можете часто чути у свій бік образливі коментарі, які стосуються вашої зовнішності, професійної діяльності, особистих досягнень, ваших друзів, родини чи близьких тощо. Деякі люди люблять робити це в присутності інших людей, аби ще більше принизити. У стосунках теж буває сексуальне насильство. Кривдник може думати, що має повне право на ваше тіло в будь-який момент та в будь-якому місці й не здогадується, що повинен запитувати у вас згоди на секс.

Що робити, якщо ви вважаєте, що ваша знайома стала жертвою насильства

Не бійтеся питати у людини, як вона почувається і чи вона в безпеці. Розпочніть розмову та поясніть, чому ви цікавитеся та що навело вас на такі думки. Додайте, що ви непокоїтеся про цю людину, тому не можете мовчати.

Слухайте потерпілих від насильства жінок та вірте їм . Не звинувачуйте їх та не засуджуйте за те, що вони залишилися з кривдником або пішли від нього. Необхідно створити для них комфортне середовище, аби вони могли поділитися своєю історією та отримати допомогу.

. за те, що вони залишилися з кривдником або пішли від нього. Необхідно створити для них комфортне середовище, аби вони могли поділитися своєю історією та отримати допомогу. Поширюйте інформацію про телефони гарячих ліній, інформацію про різні організації. Потерпілі від насильства жінки повинні знати, що можуть звернутися по допомогу й повинні мати контакти центрів. Ніхто не застрахований від насильства й майже неможливо передбачити, коли і з ким ця ситуація може трапитися.

Людина, яка потерпає від насильства, не завжди готова діяти рішуче та викликати поліцію. Тому якщо ви стали прямим свідком та побачили або почули ознаки насильства, не проходьте повз, допоможіть захистися від кривдника або викличте поліцію.

Куди звертатися за допомогою, якщо стали жертвою насильства Національна поліція України – 102.

Урядова лінія з протидії домашньому насильству (працює у тестовому режимі) – 1547.

Національна "гаряча" лінія з протидії домашньому насильству – 0 800 500 335 – безкоштовний номер для стаціонарного телефону, 116 123 – безкоштовно з мобільного.

До речі, дуже важливо навчити дитину змалечку прислухатися до власного та чужого тіла, привчати її сприймати відмову та коректно реагувати на протилежну думку.