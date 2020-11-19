Згідно з даними ВООЗ, станом на 19 листопада у Європі виявили близько 16 мільйонів хворих на коронавірус. Майже 355 тисяч з них померли.

Загалом на Європу припадає 28% світових випадків інфікувань коронавірусом та 26% смертей внаслідок хвороби. Про це свідчить заява директора європейського бюро ВООЗ Ганса Клюге, яка розміщена на сайті організації.

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Лише за останні 2 тижні смертність від COVID-19 в Європі зросла на 18%. Минулого тижня у цій частині світу зареєстрували більш ніж 29 тисяч смертей серед інфікованих.

Тобто в Європі кожні 17 секунд 1 людина помирає від COVID-19. Зараз в Європі через COVID-19 щоденно помирають в середньому 4 500 людей. Цього можна уникнути, якщо всі ми будемо діяти,

– заявив Клюге.

Окрім того, ВООЗ отримує все більше сигналів про перезавантаженість європейських систем охорони здоров'я. Зокрема, у Франції палати інтенсивної терапії впродовж 10 днів були завантажені на більш ніж 95%, а у Швейцарії – на 100%.

У яких країнах Європи найбільше випадків коронавірусу

Франція – 2 065 138,

Росія – 2 015 608 ,

Іспанія – 1 525 341,

Великобританія – 1 430 341

Італія – 1 272 352.

Натомість показники за смертністю у вищезгаданих країнах відрізняються. Першу п'ятірку очолює Великобританія (53 274 летальних випадків). За нею йдуть Італія (47 217), Франція (46 698) та Іспанія (42 039). Серед цих держав Росія на останньому місці за кількістю смертей (34 850).

