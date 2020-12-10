Кожна третя людина має високі ризики розвитку раку. Виявилось, що виною цьому еволюційна генетична мутація. Вчені вже розробили перший простий тест з аналізу сечі для скринінгу населення, який дозволить людям знати свою схильність і більш уважно стежити за здоров'ям.

Люди схильні до розвитку карцином, зокрема раку простати, грудей, легенів і кишківника навіть якщо вони не мають шкідливих звичок і у них немає схильності. Дослідження вчених з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго довело, що принаймні частково в цьому винна еволюція — унікальна для людини генетична мутація.

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У певний момент еволюції людський ген SIGLEC12, а точніше вироблений ним білок Siglec-12 мутував і тим самим втратив здатність ідентифікувати патогени.

Як відбулась мутація в генах людини

Ген експресуватися в епітеліальних клітинах, а білок працював в інтересах імунної системи.

Гени, що кодують дисфункціональні білки, організм умів знешкоджувати самостійно.

Але з часом приблизно дві третини населення Землі перестали продукувати білок Siglec-12.

Спостереження показали, що ризики раку у людей з Siglec-12 вищі у два рази, ніж у людей без Siglec-12.

Ці результати доводить, що меншість людей, які все ще продукують білок, піддаються набагато ризику розвитку раку,

– зазначили дослідники.

Експеримент вчених

Свої висновки вони підтвердили в експериментах на моделях мишей з раком, яким додали здатність продукувати Siglec-12. Рак у них розвивався набагато швидше в порівнянні з групою контролю без Siglec-12.

Що це дає у перспективі

Вчені вже розробили тест з аналізу сечі, який можна використовувати для визначення дисфункціонального Siglec-12. Його застосування в клінічній практиці дозволить людям заздалегідь знати потенційні ризики розвитку раку, стежити за здоров'ям і займатися профілактикою.

Дослідники також планують використовувати антитіла проти Siglec-12 для трансплантації хімієтерапевтичних препаратів до злоякісних клітин. Це дозволить атакувати тільки ракові клітини без шкоди для здорових.