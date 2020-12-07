Мільйонам британців збираються вручити посвідчення вакцинації проти коронавірусу, яке підтверджує, що вони отримали укол. У Британії закликають зберігати документ при собі.

Так, до кінця грудня в Британії очікується введення до чотирьох мільйонів доз вакцини проти коронавірусу вакцини компанії Pfizer, пише видання Daily Mail.

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Що відомо про вакцинацію у Великій Британії Вакцинація у Великій Британії розпочнеться 8 грудня вранці.

вранці. Першими вакцинацію пройдуть жителі та співробітники будинків для людей похилого віку, особи від 80 років, а також медперсонал, який лікує пацієнтів з коронавірусом.

Це перша країна у світі, яка схвалила вакцину компаній Pfizer і BioNTech для широкого використання.

Вакцина від Pfizer отримала назву – BNT162b2, її ефективність 95%.

Видання пише, що пацієнти після щеплення отримають картки. Вони потрібні для підтвердження того, що людина отримала укол.

Наразі невідомо, чи обов'язково мати при собі картки постійно. Однак вони будуть роздаватися в кожному випадку. На картці великим шрифтом спереду попереджають: "Переконайтеся, що ви тримаєте цю картку в сумці або в гаманці",

Критики побоюються, що картки є кроком до виникнення "паспорту здоров'я". Зростає занепокоєння тим, що як тільки вони набудуть широкого поширення у Британії, роботодавці можуть вимагати їх.



Картка про вакцинацію від коронавірусу / Фото: Getty Images / PA

Також чимало людей у мережі кажуть, що картки вакцинації навіть можна сфальсифікувати.

У картці буде зазначатися назва вакцини, її партія та дата її введення. Британський міністр Надхім Захаві заявив, що ресторани та бари, ймовірно, можуть попросити доказ вакцинації.

Думаю, ви, мабуть, виявите, що ресторани, бари, кінотеатри та інші місця, спортивні майданчики, можливо, також використовуватимуть цю систему,

– сказав він.