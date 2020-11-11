Американські біологи відкрили у SARS-CoV-2 загадковий ген. Частинка вірусу була прихована в геномі вірусу, і його не брали до уваги. Але це важливо для розробки методів протидії пандемії.

"Ген у гені": як знайшли приховану ділянку у SARS-CoV-2

Нещодавно ідентифікований ген ORF3d, є прикладом так званого гена, що перекривається. Він ховається в ланцюжку нуклеотидів та перекриває закодовані послідовності інших генів.

Читайте також Безумовний тріумф науки: вакцина від COVID-19 більш ніж на 90% ефективна

Геном SARS-CoV-2 є одними з найдовших наявних РНК-вірусів. Отже, вони, можливо, більше піддаються геномному обману, ніж інші РНК-віруси,

— пояснив біоінформатик Чейз Нельсон.

Насправді віруси дуже схильні до того, що у них перекриваються гени, тож це не зовсім шокове відкриття.

Як гени можуть перекриватись

Гени, які перекриваються, складно ідентифікувати в генетичних послідовностях, адже системи геномного сканування можуть пропускати їх під час перегляду рядків генетичного коду: вони запрограмовані на вибір окремих генів, але не обов’язково бачать загальні інструкції, спільні для нуклеотидів сусідніх генів в послідовності.

Щодо SARS-CoV-2, це може створити серйозну сліпу зону. Тому вчені прагнуть зрозуміти якомога більше про цей руйнівний вірус.

Чому відкриття таємничого гену важливе у випадку COVID-19

Такі гени можуть бути одним з арсеналу способів, якими коронавіруси еволюціонували для руйнування імунітету господаря,

– каже провідний вчений дослідження Чейз Нельсон.

Дослідники виявили, що ген був ідентифікований попередньо, але тільки в одному варіанті коронавірусу, що вражає панголінів.

Ці два гени не пов’язані і кодують абсолютно різні білки, – зазначив Нельсон.

Вчені наразі зовсім мало знають про виявлений ген ORF3d, але очевидно, що він дійсно викликає сильну відповідь антитіл.

Важливо: для вірусу, який має всього близько 15 відомих генів, відкриття ще одного є значним досягненням. Наскільки це важливо для лікування COVID-19, тепер спробують з'ясувати науковці.