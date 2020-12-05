Коронавірус у ЗСУ: за добу захворіли 184 людини
Станом на 5 грудня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 3168 військових.
Всього за час пандемії у ЗСУ одужало 7878 осіб. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці.
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На ізоляції перебуває 465 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 75 осіб.
Що відомо про останні летальні випадки у ЗСУ
Померли від ускладнень 29 військових з початку епідемії. За минулу добу зафіксовано 2 смерті:
- Працівник ЗС України проходив лікування в ЦРЛ міста Козелець (Чернігівської області). Результат ПЛР-тестування на COVID-19 від 23 листопада. Мав супутні хронічні захворювання.
- Працівник ЗС України проходив лікування в ЦРЛ міста Старокостянтнів (Хмельницької області). Результат ПЛР-тестування на COVID-19 від 30 листопада. Проведена інтенсивна терапія на жаль позитивного результату не дала.
Нові випадки зараження:
За минулу добу зареєстровано 184 нових випадки захворювання на COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 26 осіб:
- Національний військово-медичий клінічний центр “ГВКГ” – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України,
- Чернігівський військовий госпіталь – 8 військовослужбовців,
- Військово-медичий клінічний центр Північного та Східного регіонів – по 3 військовослужбовці,
- Деснянський військовий госпіталь – 2 військовослужбовці,
- Військово-медичий клінічний центр Західного, Південного та Центрального регіонів, Білоцерківський військовий госпіталь – по 1 військовослужбовцю,
- Київська та Запорізька МКЛ – по 1 працівнику ЗС України.
Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 158 осіб:
- Київська область – 65 військовослужбовців та 10 працівників ЗС України,
- Одеська область – 10 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України,
- Львівська область – 8 військовослужбовців,
- Сумська область – 7 військовослужбовців,
- Дніпропетровська область – 7 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України,
- Запорізька область – 5 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України,
- Хмельницька область – 5 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України,
- Чернігівська область – 5 військовослужбовців,
- Вінницька область – 4 військовослужбовців,
- Житомирська та Черкаська області – по 3 військовослужбовці,
- Івано-Франківська область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України,
- Харківська та Тернопільська області – по 2 військовослужбовці та по 1 працівнику ЗС України,
- Полтавська область – 2 військовослужбовці,
- Донецька, Кіровоградська та Рівненська області – по 1 військовослужбовцю,
- Волинська область – 2 працівники ЗС України,
- Миколаївська область – 1 працівник ЗС України.
Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу
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