Станом на 5 грудня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 3168 військових.

Всього за час пандемії у ЗСУ одужало 7878 осіб. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці.

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На ізоляції перебуває 465 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 75 осіб.

Що відомо про останні летальні випадки у ЗСУ

Померли від ускладнень 29 військових з початку епідемії. За минулу добу зафіксовано 2 смерті:

Працівник ЗС України проходив лікування в ЦРЛ міста Козелець (Чернігівської області). Результат ПЛР-тестування на COVID-19 від 23 листопада. Мав супутні хронічні захворювання.

Працівник ЗС України проходив лікування в ЦРЛ міста Старокостянтнів (Хмельницької області). Результат ПЛР-тестування на COVID-19 від 30 листопада. Проведена інтенсивна терапія на жаль позитивного результату не дала.

Нові випадки зараження:

За минулу добу зареєстровано 184 нових випадки захворювання на COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 26 осіб:

Національний військово-медичий клінічний центр “ГВКГ” – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України,

Чернігівський військовий госпіталь – 8 військовослужбовців,

Військово-медичий клінічний центр Північного та Східного регіонів – по 3 військовослужбовці,

Деснянський військовий госпіталь – 2 військовослужбовці,

Військово-медичий клінічний центр Західного, Південного та Центрального регіонів, Білоцерківський військовий госпіталь – по 1 військовослужбовцю,

Київська та Запорізька МКЛ – по 1 працівнику ЗС України.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 158 осіб:

Київська область – 65 військовослужбовців та 10 працівників ЗС України,

Одеська область – 10 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України,

Львівська область – 8 військовослужбовців,

Сумська область – 7 військовослужбовців,

Дніпропетровська область – 7 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України,

Запорізька область – 5 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України,

Хмельницька область – 5 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України,

Чернігівська область – 5 військовослужбовців,

Вінницька область – 4 військовослужбовців,

Житомирська та Черкаська області – по 3 військовослужбовці,

Івано-Франківська область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України,

Харківська та Тернопільська області – по 2 військовослужбовці та по 1 працівнику ЗС України,

Полтавська область – 2 військовослужбовці,

Донецька, Кіровоградська та Рівненська області – по 1 військовослужбовцю,

Волинська область – 2 працівники ЗС України,

Миколаївська область – 1 працівник ЗС України.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіло 801 716 людей, одужало – 412 533 особи. На жаль, від ускладнень помер 13 421 пацієнт, за минулу добу зафіксовано 226 летальних випадків.



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