Станом на 25 грудня у лавах Збройних сил України від коронавірусу лікуються 2 436 військових та працівників ЗС. За минулу добу виявили у 126 нових хворих та ще 1 летальний випадок.

На ізоляції та самоізоляції перебувають 385 людей. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

Актуально Коронавірус в Україні: 11 035 нових хворих, з них 484 дитини та 388 медиків

За минулу добу найбільше нових хворих на коронавірус серед військових зареєстрували у Київській та Одеській областях.

До лікарень госпіталізували 13 пацієнтів:

Військово-медичний клінічний центр Південного та Західного регіонів, 66 військовий мобільний госпіталь – по 2 військовослужбовці.

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ", Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, Маріупольський, Мукачівський та Деснянський військові госпіталі, 65 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовослужбовцю.

Коростишівська ЦРЛ – 1 працівник ЗС України.

Інші пацієнти залишилися лікуватися вдома на самоізоляції. Зазначається, що їхній стан задовільний й вони отримують необхідне лікування.

Від коронавірусу помер ще один військовий

Внаслідок ускладнень коронавірусу помер військовий, який лікувався у Центральній міській лікарні міста Суми з 2 грудня. Попри проведену терапію стан здоров'я хворого різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не дали бажаного ефекту.

Від початку пандемії COVID-19 від коронавірусу одужали 11 074 військових та працівників ЗСУ. Натомість померли 37 хворих.

У командуванні Медичних сил ЗСУ наголошують, що найчастіше військові інфікуються коронавірусом під час епізодичних зустрічей з друзями та рідними, які не входять у їхнє найближче коло оточення.