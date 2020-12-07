Протягом 6 грудня у лавах Збройних сил України підтвердили 32 нових зараження коронавірусом. Загалом від початку епідемії COVID-19 виявили вже у 11 171 людини.

Станом на 7 грудня в ЗСУ на коронавірус хворіє 3 271 людина. Про це повідомили у фейсбуці командування Медичних сил.

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Всього за час епідемії одужали 7 900 людей. На жаль, побороти COVID-19 не вдалося 29 військовим.

Наразі на ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебуває 524 людини.

У 63 військових ізоляція закінчується протягом найближчих 3 діб.

За добу 6 грудня зареєстрували 32 нових випадки захворювання на коронавірус.

У заклади охорони здоров'я госпіталізували 9 людей:

Чернігівський військовий госпіталь – 6 військових;

Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ, Військово-медичний клінічний центр Західного та Північного регіону – по 1 військовому.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 24 людини:

Київська область – 15 військових та 3 працівники ЗСУ;

Миколаївська область – 4 військових;

Тернопільська область – 1 працівник ЗСУ.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, у них легкий перебіг захворювання.

До слова, аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з близькими.

Зверніть увагу! Протягом 6 грудня коронавірус підтвердили у 8 641 українця – значно менше, ніж було протягом останніх тижнів. Глава МОЗ Максим Степанов зазначив, що це пов'язано із меншою кількістю тестувань. Так, за минулу добу провели 33 502 тестів, а 4 грудня – майже 75 тисяч.