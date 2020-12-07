Коронавірус у ЗСУ: захворюваність різко пішла на спад
Протягом 6 грудня у лавах Збройних сил України підтвердили 32 нових зараження коронавірусом. Загалом від початку епідемії COVID-19 виявили вже у 11 171 людини.
Станом на 7 грудня в ЗСУ на коронавірус хворіє 3 271 людина. Про це повідомили у фейсбуці командування Медичних сил.
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Всього за час епідемії одужали 7 900 людей. На жаль, побороти COVID-19 не вдалося 29 військовим.
Наразі на ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебуває 524 людини.
У 63 військових ізоляція закінчується протягом найближчих 3 діб.
За добу 6 грудня зареєстрували 32 нових випадки захворювання на коронавірус.
У заклади охорони здоров'я госпіталізували 9 людей:
- Чернігівський військовий госпіталь – 6 військових;
- Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ, Військово-медичний клінічний центр Західного та Північного регіону – по 1 військовому.
Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 24 людини:
- Київська область – 15 військових та 3 працівники ЗСУ;
- Миколаївська область – 4 військових;
- Тернопільська область – 1 працівник ЗСУ.
Стан здоров'я пацієнтів задовільний, у них легкий перебіг захворювання.
До слова, аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з близькими.
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