За добу 16 листопада у лавах Збройних сил України на коронавірус захворіли 129 людей. Крім цього, 1 військовослужбовець помер від ускладнень хвороби.

Наразі на коронавірус у ЗСУ хворіють 2401 людина, одужали – 5614 хворих. Про це повідомили на сторінці Командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці. На самоізоляції перебувають 368 військових.

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Що відомо про померлого

Військовослужбовець захворів 14 жовтня та лікувався самостійно. За допомогою звернувся 19 жовтня. Тож чоловіка госпіталізували до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону. У хворого виявили негоспітальну правобічну пневмонію.

Згодом стан здоров’я пацієнта різко погіршився, терапія не допомагала. Крім цього, військовий мав хронічні супутні захворювання.

До слова, всього коронавірус забрав життя 24 українських військових.

Детальніше про нові випадки хвороби

Так, за добу 16 листопада COVID-19 інфікувались 129 людей. До медзакладів госпіталізували 22 військових.

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону та 66 військовий мобільний госпіталь – по 4 військовослужбовці;

Житомирський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Південного та Північного регіону – по 2 військовослужбовці;

Хмельницький військовий госпіталь – 2 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, Мукачівський та Миколаївський військові госпіталі - по 1 військовослужбовцю.

Міська лікарня міста Балаклія – 1 працівник ЗСУ.

Зазначили, що стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Крім того, вдома лікуються 107 осіб. Найбільше – в Одеській, Львівській, Київській, Житомирській та Вінницькій областях. У військових спостерігаються легкий перебіг захворювання.

Зверніть увагу! За добу 16 листопада в Україні виявили 11968 людей. Всього від початку пандемії інфікувались понад 557 тисяч українців. Одужали від коронавірусу 250 983 людей, померли від ускладнень хвороби – 9 856 пацієнтів.