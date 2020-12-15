У Збройних силах України (ЗСУ) за минулу добу зареєстрували 85 випадків передачі коронавірусної хвороби. Станом на 15 грудня лікуються від недуги 3193 військових.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 398 людей, з них у 177 ізоляція завершується у найближчі три доби. Всього за час пандемії одужали від COVID-19 – 8994 військових. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Командування Медичних сил України.

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Що відомо про смерть військового

На жаль, станом на 15 грудня у Збройних Силах України зареєстрували 33 летальний випадок внаслідок ускладнень коронавірусу. Відомо, що військовий перебував на стаціонарному лікуванні в Новояворівській районній лікарні (Львівщина).

Попри проведене лікувальні заходи, стан пацієнта погіршувався, проведена інтенсивна терапія, на жаль, позитивного результату не дала.

За наявної інформації хворий мав супутні хронічні захворювання,

– йдеться у повідомленні Медслужби.

За добу госпіталізували до лікарень 5 військових. Вони мають середньої та складної тяжкості перебіг захворювання.

До яких закладів госпіталізували хворих:

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 3 військовослужбовці.

Запорізький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець.

Чернівецький військовий госпіталь – 1 працівник ЗС України.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 80 людей. Їх стан здоров'я теж стабільний, у них легкий перебіг захворювання.

У яких регіонах проходять ізоляцію військові: