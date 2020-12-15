Коронавірус в Збройних силах України: зареєстрували 85 хворих, та смерть військового
У Збройних силах України (ЗСУ) за минулу добу зареєстрували 85 випадків передачі коронавірусної хвороби. Станом на 15 грудня лікуються від недуги 3193 військових.
На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 398 людей, з них у 177 ізоляція завершується у найближчі три доби. Всього за час пандемії одужали від COVID-19 – 8994 військових. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Командування Медичних сил України.
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Що відомо про смерть військового
На жаль, станом на 15 грудня у Збройних Силах України зареєстрували 33 летальний випадок внаслідок ускладнень коронавірусу. Відомо, що військовий перебував на стаціонарному лікуванні в Новояворівській районній лікарні (Львівщина).
Попри проведене лікувальні заходи, стан пацієнта погіршувався, проведена інтенсивна терапія, на жаль, позитивного результату не дала.
За наявної інформації хворий мав супутні хронічні захворювання,
– йдеться у повідомленні Медслужби.
За добу госпіталізували до лікарень 5 військових. Вони мають середньої та складної тяжкості перебіг захворювання.
До яких закладів госпіталізували хворих:
- Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 3 військовослужбовці.
- Запорізький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець.
- Чернівецький військовий госпіталь – 1 працівник ЗС України.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 80 людей. Їх стан здоров'я теж стабільний, у них легкий перебіг захворювання.
У яких регіонах проходять ізоляцію військові:
- Київська область – 18 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України.
- Львівська та Дніпропетровська області – по 10 військовослужбовців.
- Вінницька та Донецька області – по 7 військовослужбовців.
- Хмельницька область – 5 військовослужбовців.
- Житомирська область – 2 військовослужбовці та 2 працівники ЗС України.
- Одеська область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України.
- Рівненська область – 4 військовослужбовці.
- Закарпатська область – 3 військовослужбовці.
- Черкаська область – 2 військовослужбовці.
- Івано-Франківська, Тернопільська, Волинська та Чернігівська області – по 1 військовослужбовцю.
- Чернівецька область – 1 працівник ЗС України.
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