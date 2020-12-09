Коронавірус забрав ще одне життя у Збройних силах: скільки нових випадків хвороби
Кількість летальних випадків від коронавірусу у Збройних силах зросла до 30. За 8 грудня COVID-19 виявили у 111 військових та працівників ЗСУ.
Статистика коронавірусу у Збройних силах
Станом на 9 грудня в ЗСУ на коронавірус хворіють 3 120 людей. Про це повідомили у фейсбуці командування Медичних сил.
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З початку пандемії недугу подолали 8 309 людей. На жаль, від коронавірусу померли 30 працівників ЗСУ та військовослужбовців.
Наразі на ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебувають 527 людей. У 96 військових ізоляція закінчується протягом найближчих 3 діб.
Новий летальний випадок у ЗСУ
Працівник ЗСУ лікувався від коронавірусу у лікарні у Вінниці. Діагноз COVID-19 пацієнту підтвердили 25 листопада. Інтенсивна терапія, на жаль, не дала результату. За попередньою інформацією, у померлого були хронічні захворювання.
Що відомо про нові випадки коронавірусу
За добу 8 грудня зареєстрували одразу 111 нових випадків COVID-19.
Госпіталізували з них 9 людей:
- Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ", Військово-медичний клінічний центр Південного регіону та Запорізький військовий госпіталь – по 2 військовослужбовці;
- Військово-медичний клінічний центр Західного та Північного регіонів, Чернігівський військовий госпіталь – по 1 військовослужбовцю.
Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медиків перебувають 102 людини. Найбільше – на Київщині, в Одеській та Миколаївській областях.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні?Станом на 9 грудня в Україні коронавірус діагностували в 845 343 осіб. 14 204 випадків – летальні. Одужали від хвороби понад 451 тисяча людей. За останню добу виявили 12 585 нових випадків.
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