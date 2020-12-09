Кількість летальних випадків від коронавірусу у Збройних силах зросла до 30. За 8 грудня COVID-19 виявили у 111 військових та працівників ЗСУ.

Статистика коронавірусу у Збройних силах

Станом на 9 грудня в ЗСУ на коронавірус хворіють 3 120 людей. Про це повідомили у фейсбуці командування Медичних сил.

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З початку пандемії недугу подолали 8 309 людей. На жаль, від коронавірусу померли 30 працівників ЗСУ та військовослужбовців.

Наразі на ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебувають 527 людей. У 96 військових ізоляція закінчується протягом найближчих 3 діб.

Новий летальний випадок у ЗСУ

Працівник ЗСУ лікувався від коронавірусу у лікарні у Вінниці. Діагноз COVID-19 пацієнту підтвердили 25 листопада. Інтенсивна терапія, на жаль, не дала результату. За попередньою інформацією, у померлого були хронічні захворювання.

Що відомо про нові випадки коронавірусу

За добу 8 грудня зареєстрували одразу 111 нових випадків COVID-19.

Госпіталізували з них 9 людей:

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ", Військово-медичний клінічний центр Південного регіону та Запорізький військовий госпіталь – по 2 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Західного та Північного регіонів, Чернігівський військовий госпіталь – по 1 військовослужбовцю.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медиків перебувають 102 людини. Найбільше – на Київщині, в Одеській та Миколаївській областях.

До уваги! Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з близькими.