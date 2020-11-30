За минулу добу захворіли 9 946 людей, з них 570 дітей та 360 медичних працівників. До лікарень госпіталізували 1 161 хворого на коронавірус або людей з підозрою. Відомо, що 114 пацієнтів з COVID-19 померли від ускладнень, натомість 5 771 інфікований – одужав, повідомляє 24 канал з посиланням на дані міністра Охорони здоров'я Максима Степанова.

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Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу

Ситуація напружена: скільки хворих на COVID-19 потребували госпіталізації

Динаміка захворюваності на COVID-19 та кількість госпіталізованих в Україні зростає з кожним тижнем. Впродовж минулого тижня в Україні зареєстрували 96 936 хворих на коронавірус. Це майже на 7 тисяч більше позаминулого, оскільки в той період зареєстрували рівно 90 тисяч інфікованих, про це розповів очільник МОЗ Максим Степанов.

Окрім цього, за останні 7 днів до лікарень госпіталізували й більшу кількість хворих, ніж на позаминулому тижні – 11 606 у порівнянні з 10 597.

Зокрема, міністр обурений ситуацією у Житомирській обласній лікарні імені Горбачевського. Виявилося, що ця медична установа надає МОЗ спотворену статистику за кількістю відведених кисневих точок для пацієнтів з COVID-19. Окрім цього, у лікарні відсутній будь-який інфекційний контроль.

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Головне про карантин: чи вводити в Україні локдаун

Представники Кабінету Міністрів 30 листопада на нараді обговорять, чи потрібно впроваджувати в Україні повний локдаун і коли.

Розглядатимуть питання введення локдауну представники:

Міністерства охорони здоров'я;

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

Міністерства внутрішніх справ;

РНБО.

Важливо! Наразі в Україні діє карантин вихідного дня, який запровадив уряд 13 листопада, обмеження ввели на 3 тижні.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 30 листопада

За даними РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 62 мільйони людей. Втім, 1 460 844 пацієнти, на жаль, померли від ускладнень під час перебігу хвороби. Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги у світі понад 21 мільйон людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 13 386 255; Індія – 9 431 691; Бразилія – 6 314 740; Росія – 2 275 936. Франція – 2 270 573;

Головні дослідження про коронавірус

Вакцина від Moderna ефективна на 100% проти важкої форми коронавірусу

Раніше ефективність американської вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna становила 94,1%. Але сьогодні, 30 листопада компанія Moderna оприлюднила результати аналізів ефективності вакцини мРНК-1273 після III фази дослідження. Виявилось, що проти важкої форми COVID-19 вакцина ефективна на 100%.

Розробники негайно подадуть заяву до Управління з продовольства і медикаментів США (FDA), аби отримати дозвіл на екстрене використання препарату.

Коротко про випробування вакцини Moderna: В дослідження взяли участь 30 000 добровольців. Половина з них отримували плацебо, а друга половина – справжній препарат.

196 учасників інфікувалися коронавірусом. 30 з них отримали важку форму хвороби. Натомість 185 інфікованих були з групи, які приймали плацебо. Тобто серед щеплених справжньою вакциною заразилося лише 11 людей.

І важливо, що ніхто з них не отримав важкий перебіг захворювання.

Так, усі 30 важких пацієнтів були в тій групі, яким давали несправжній препарат. На жаль, один з цих учасників помер внаслідок хвороби.

До теми Pfizer чи Moderna: порівняння вакцин, які ефективні проти коронавірусу

Російську вакцину почнуть тестувати на дітях

Клінічні випробування російської пептидної вакцини проти COVID-19 "ЕпіВакКорона" на дітях будуть проходити в кілька етапів з пониженням віку. Першими вакцинують підлітків 14-17 років, імовірно в грудні. Планують 6 етапів досліджень на дітях.

Перше клінічне дослідження проводиться віку від 14 до 17 років. Якщо воно проходить успішно, переходять на наступний вік – з пониженням. І так послідовно шість клінічних досліджень, поки ми не дійдемо до немовлят віку до шести місяців,

– заявив генеральний директор наукового центру "Вектор" Рінат Максютов.

Чому жінки легше хворіють на коронавірус, ніж чоловіки

Науковці звернули увагу на те, що вагітні жінки рідше помирають внаслідок коронавірусу, ніж невагітні. Цей показник наштовхнув вчених на ширше дослідження у цьому напрямку, внаслідок чого вони виявили досить цікаві деталі.

Виявилось, що жіночі репродуктивні гормони мають протизапальний ефект і стимулюють вироблення антитіл проти коронавірусу SARS-CoV-2. Дослідження опубліковане у журналі CellPress.