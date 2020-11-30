Новини про коронавірус 30 листопада: 100% результати вакцини Moderma, питання локдауну в Україні
В Україні дещо впала захворюваність на COVID-19, поки не ясно, чи посприяв цьому карантин вихідного дня. В уряді сьогодні, 30 листопада обговорять ймовірність введення локдауну на новорічні свята. Вакцина Moderna показала 100% ефективності проти важкого перебігу коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 30 листопада.
Новини про коронавірус в Україні 30 листопада
Статистика поширення хвороби
За минулу добу захворіли 9 946 людей, з них 570 дітей та 360 медичних працівників. До лікарень госпіталізували 1 161 хворого на коронавірус або людей з підозрою. Відомо, що 114 пацієнтів з COVID-19 померли від ускладнень, натомість 5 771 інфікований – одужав, повідомляє 24 канал з посиланням на дані міністра Охорони здоров'я Максима Степанова.
Днем раніше Смерть пацієнтів через відсутність електрики, нові випадки
Скільки хворих на коронавірус в областях
- Київ – 70 478
- Вінницька область – 17 405
- Волинська область – 24 135
- Дніпропетровська область – 38 789
- Донецька область – 22 807
- Житомирська область – 29 911
- Закарпатська область – 23 193
- Запорізька область – 30 875
- Івано-Франківська область – 36 434
- Київська область – 37 687
- Кіровоградська область – 5 286
- Луганська область – 6 274
- Львівська область – 46 078
- Миколаївська область – 18 535
- Одеська область – 44 949
- Полтавська область – 22 055
- Рівненська область – 30 956
- Сумська область – 28 831
- Тернопільська область – 27 849
- Харківська область – 55 341
- Херсонська область – 10 149
- Хмельницька область – 29 577
- Черкаська область – 22 924
- Чернівецька область – 33 732
- Чернігівська область – 18 375
- Коронавірус в Збройних силах України: за минулу добу, станом на 30 листопада у лавах ЗСУ виявили 68 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом на COVID-19 хворіють 3140 військових. Всього за час пандемії одужали 7064 осіб, померли – 26 хворих. На ізоляції наразі перебувають 412 військових, з них 65 осіб завершать карантин впродовж 3 діб.
- Скільки медиків захворіли на COVID-19: інфікувалися за добу неділі 360 медичних працівників. Усього кількість медиків, що захворіли на COVID-19 наблизилась до 40 тисяч. Щонайменше 230 з них – померли під час перебігу захворювання.
Скільки тестувань провели в країні за останні 4 дні:
- 26 листопада здійснено 72 789 ПЛР та ІФА-тестів для виявлення коронавірусу.
- 27 листопада провели 67 348 таких тестів.
- 28 листопада – 49 180.
- 29 листопада – провели всього 31 901 тест на виявлення коронавірусу (методом ПЛР – 26 290, а методом ІФА – 5 611).
Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу
Ситуація напружена: скільки хворих на COVID-19 потребували госпіталізації
Динаміка захворюваності на COVID-19 та кількість госпіталізованих в Україні зростає з кожним тижнем. Впродовж минулого тижня в Україні зареєстрували 96 936 хворих на коронавірус. Це майже на 7 тисяч більше позаминулого, оскільки в той період зареєстрували рівно 90 тисяч інфікованих, про це розповів очільник МОЗ Максим Степанов.
Окрім цього, за останні 7 днів до лікарень госпіталізували й більшу кількість хворих, ніж на позаминулому тижні – 11 606 у порівнянні з 10 597.
Зокрема, міністр обурений ситуацією у Житомирській обласній лікарні імені Горбачевського. Виявилося, що ця медична установа надає МОЗ спотворену статистику за кількістю відведених кисневих точок для пацієнтів з COVID-19. Окрім цього, у лікарні відсутній будь-який інфекційний контроль.
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Головне про карантин: чи вводити в Україні локдаун
Представники Кабінету Міністрів 30 листопада на нараді обговорять, чи потрібно впроваджувати в Україні повний локдаун і коли.
Розглядатимуть питання введення локдауну представники:
- Міністерства охорони здоров'я;
- Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
- Міністерства внутрішніх справ;
- РНБО.
Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 30 листопада
За даними РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 62 мільйони людей. Втім, 1 460 844 пацієнти, на жаль, померли від ускладнень під час перебігу хвороби. Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги у світі понад 21 мільйон людей.
Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19
- США – 13 386 255;
- Індія – 9 431 691;
- Бразилія – 6 314 740;
- Росія – 2 275 936.
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Франція – 2 270 573;
Головні дослідження про коронавірус
Вакцина від Moderna ефективна на 100% проти важкої форми коронавірусу
Раніше ефективність американської вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna становила 94,1%. Але сьогодні, 30 листопада компанія Moderna оприлюднила результати аналізів ефективності вакцини мРНК-1273 після III фази дослідження. Виявилось, що проти важкої форми COVID-19 вакцина ефективна на 100%.
Розробники негайно подадуть заяву до Управління з продовольства і медикаментів США (FDA), аби отримати дозвіл на екстрене використання препарату.
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Російську вакцину почнуть тестувати на дітях
Клінічні випробування російської пептидної вакцини проти COVID-19 "ЕпіВакКорона" на дітях будуть проходити в кілька етапів з пониженням віку. Першими вакцинують підлітків 14-17 років, імовірно в грудні. Планують 6 етапів досліджень на дітях.
Перше клінічне дослідження проводиться віку від 14 до 17 років. Якщо воно проходить успішно, переходять на наступний вік – з пониженням. І так послідовно шість клінічних досліджень, поки ми не дійдемо до немовлят віку до шести місяців,
– заявив генеральний директор наукового центру "Вектор" Рінат Максютов.
Чому жінки легше хворіють на коронавірус, ніж чоловіки
Науковці звернули увагу на те, що вагітні жінки рідше помирають внаслідок коронавірусу, ніж невагітні. Цей показник наштовхнув вчених на ширше дослідження у цьому напрямку, внаслідок чого вони виявили досить цікаві деталі.
Виявилось, що жіночі репродуктивні гормони мають протизапальний ефект і стимулюють вироблення антитіл проти коронавірусу SARS-CoV-2. Дослідження опубліковане у журналі CellPress.
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