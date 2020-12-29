Україна зможе безкоштовно отримати 16 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Novavax почала третій етап випробувань вакцини від COVID-19. В Україні почав діяти прискорений доступ до вакцини проти коронавірусу. У кількох країнах виявили нові штами вірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 грудня.

За минулу добу, 28 грудня, в Україні виявили 6 988 нових випадків зараження коронавірусом. Серед нових хворих 324 дитини та 337 медпрацівників, повідомляє 24 канал.

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За цей період в Україні здійснили 43 585 тестувань методом ПЛР (25 965), а методом ІФА – 17 620.

На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли ще 232 людини. До лікарень госпіталізували 1 298 хворих. Натомість одужало 16 106 пацієнтів.

Станом на 29 грудня в Україні виявили 1 037 362 хворих на коронавірус. 681 835 з них вже одужали, але 18 081 пацієнт помер від ускладнень, спричинених хворобою. Від початку 2020 року в Україні провели 5 511 179 тестувань методом ПЛР.

Захворюваність в регіонах

місто Київ – 109 008 випадків;

Вінницька область – 22 078 випадків;

Волинська область – 32 626 випадків;

Дніпропетровська область – 57 632 випадки;

Донецька область – 35 562 випадки;

Житомирська область – 38 554 випадки;

Закарпатська область – 27 974 випадки;

Запорізька область – 52 689 випадків;

Івано-Франківська область – 42 949 випадків;

Київська область – 57 912 випадків;

Кіровоградська область – 8 248 випадків;

Луганська область – 10 054 випадки;

Львівська область – 60 560 випадків;

Миколаївська область – 30 300 випадків;

Одеська область – 69 863 випадки;

Полтавська область – 35 487 випадків;

Рівненська область – 40 459 випадків;

Сумська область – 40 170 випадків;

Тернопільська область – 33 622 випадки;

Харківська область – 68 395 випадків;

Херсонська область – 17 327 випадків;

Хмельницька область – 38 471 випадок;

Черкаська область – 38 302 випадки;

Чернівецька область – 39 662 випадки;

Чернігівська область – 29 458 випадків.

Кількість заражених COVID-19 у ЗСУ різко зросла

За добу 28 грудня у лавах Збройних сил України виявили 91 новий випадок зараження коронавірусом. Наразі на COVID-19 хворіють 2036 військових та працівників ЗСУ. Від початку пандемії коронавірусу у ЗСУ одужали 11 678 людей. Померли – 37 інфікованих.

Україна зможе безкоштовно отримати 16 мільйонів доз вакцини проти COVID-19

Україна безкоштовно отримає ще додаткові 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу COVID-19 в межах ініціативи COVAX. Оскільки щеплення складається з двох етапів, це означає, що 16 мільйонами доз можна буде щепити 8 мільйонів громадян.

В Україні почав діяти прискорений доступ до вакцини від коронавірусу

В Україні від сьогодні, 29 грудня, набув чинності законопроєкт, який дає можливість прискорити доступ до отримання вакцини від коронавірусної інфекції. Тобто пришвидшити затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти коронавірусу.

Холодильники на сотні тисяч доз: у Києві створять Центр зберігання COVID-вакцин

У Києві створять Центр тривалого зберігання для вакцин проти коронавірусу. Важливо, щоб локація була розташована неподалік від аеропорту "Бориспіль". Там розмістять великі холодильники, у яких водночас зможуть зберігатися сотні тисяч доз вакцин.

4 етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 29 грудня

Згідно з даними РНБО України, від початку 2020 року коронавірус виявили у більш ніж 81 мільйона людей по усьому світу. З них одужали понад 45 мільйонів хворих. Натомість 1 776 276, на жаль, померли.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 19 310 599; Індія – 10 224 303; Бразилія – 7 504 833; Росія – 3 073 923; Франція – 2 619 616.

У Словаччині зараженим COVID-19 дозволили працювати в офісах: деталі

У Словаччині чиновникам, зараженим коронавірусом, дозволили працювати з офісу. Однак такі люди мусять дотримуватися максимальних заходів епідеміологічної безпеки. Дозвіл поширюється на президента, прем'єр-міністра, парламентарів, главу Конституційного Суду та генпрокурора. Офіційні особи мають право прийти до офісу, якщо цього вимагатимуть державні інтереси або необхідно буде терміново прийняти якесь важливе рішення.

У Білорусі почалась вакцинація від СOVID-19: щепитимуть російським препаратом

У Білорусі 29 грудня почався перший етап вакцинації від коронавірусу. Попри брак досліджень, щеплювати населення будуть російським препаратом "Супутник V".

Угорщина отримала 6 тисяч доз російської вакцини від COVID-19

Станом на 29 грудня Угорщина вже отримала 6 тисяч доз російської вакцини "Супутник V". Однак вакцинація нею ще не розпочалася. Вантаж буде з відправлений до Національного центру громадської охорони здоров'я, де угорські експерти отримають ще одну нагоду для ухвалення рішення.

Дослідження коронавірусу та вакцини

Novavax почала третій етап випробувань вакцини від COVID-19: що відомо

Міжнародна біотехнологічна компанія Novavax почала третю фазу випробувань своєї експериментальної вакцини від коронавірусної інфекції у США під назвою NVX-CoV2373. До випробувань будуть залучені 30 тисяч добровольців.

Нові штами коронавірусу: