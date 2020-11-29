За минулу добу, 28 листопада, в Україні зафіксували 12 978 нових випадків коронавірусної хвороби, загалом з початку пандемії у країні захворіло 722 679 осіб. На Львівщині померли два пацієнти, які були підключені до ШВЛ, через відсутність електрики. У Китаї повідомили про нові випадки зараження COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 29 листопада

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Статистика поширення COVID-19

За минулу добу, 28 листопада, в Україні зафіксували 12 978 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 599 дітей та 408 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні:

Захворіло – 722 679 осіб;

Одужало – 339 378 осіб;

Померло – 12 213;

Кількість захворювань в регіонах:

місто Київ – 69 018 випадків;

Вінницька область – 17 272 випадки;

Волинська область – 23 905 випадків;

Дніпропетровська область – 37 651 випадок;

Донецька область – 22 602 випадки;

Житомирська область – 29 590 випадків;

Закарпатська область – 23 065 випадків;

Запорізька область – 30 150 випадків;

Івано-Франківська область – 35 930 випадків;

Київська область – 36 996 випадків;

Кіровоградська область – 5 085 випадків;

Луганська область – 6 239 випадків;

Львівська область – 45 636 випадків;

Миколаївська область – 18 173 випадки;

Одеська область – 44 131 випадок;

Полтавська область – 21 779 випадків;

Рівненська область – 30 807 випадків;

Сумська область – 28 185 випадків;

Тернопільська область – 27 662 випадки;

Харківська область – 55 221 випадок;

Херсонська область – 10 009 випадків;

Хмельницька область – 29 419 випадків;

Черкаська область – 22 529 випадків;

Чернівецька область – 33 512 випадків;

Чернігівська область – 18 113 випадків.

Арахамія прокоментував відставку Степанова

Зміна голови МОЗу може призвести до управлінського хаосу. Про це глава партії "Слуга народу" Давид Арахмії розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

"Моя персональна думка, що коней на переправі в жодному разі змінювати не можна. Людина, яка проєктувала якусь систему по боротьбі з коронавірусу… Якщо на середині його замінити, то прийде нова людина і скаже: насамперед я не приймав ті рішення, я не винен, попередники винні. Потім скаже: мені потрібен час, щоб увійти в посаду, у мене інші ідеї", – поясни він.

За його словами, необхідно завершити певну фазу роботи, після цього провести аналіз, і якщо необхідно, то приймати кадрове рішення.

Що відчувають пацієнти з важким перебігом COVID-19

Лікар-анестезіолог Сергій Дубров розповів про стан пацієнтів з важким перебігом хвороби і що вони відчувають у разі різкого погіршення стану. За його словами, момент зниження сатурації, коли пацієнт відчуває нестачу повітря, жахливий.

"В момент зниження сатурації, коли пацієнт, перебуваючи в свідомості, не може надихатись і відчуває катастрофічне відчуття нестачі повітря, я думаю, це жахливо і страшно. Судячи по очах тих пацієнтів, які я бачу кожен день", – зазначив Сергій Дубров.

На Львівщині померли два пацієнти на ШВЛ через відсутність електрики

У лікарні у Жовківської районної лікарні два пацієнта, які перебували в реанімації на апаратах ШВЛ, померли через відсутність електрики. Через це поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів.

Під час перевірки повідомлення поліцейські встановили, що 27 листопада в лікарні в Жовкві не було електрики з 17:50 до 19:10. У цей час, на жаль, двоє людей, які були підключені до апарату ШВЛ, померли.

У цей час в реанімаційному відділенні померли двоє місцевих жителів віком 61 рік і 66 років, які були підключені до апарату ШВЛ. Попередня причина смерті – дихальна недостатність,

– йдеться у повідомленні.

Пресслужба додала, що в лікарні є два електричних генератора, але їх під час відключення не залучили. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 367 (Службова недбалість) і частини 2 статті 119 (Вбивство через необережність) КК України.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 29 листопада

За даними РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 62 мільйони людей. Втім, 1 454 418 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень під час перебігу хвороби. Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги у світі майже 21 мільйон людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 13 247 384; Індія – 9 392 919; Бразилія – 6 290 272; Франція – 2 260 789; Росія – 2 249 890.

Вчені висунули нову версію появи коронавірусу

Фахівці з Шанхайського інституту біологічних наук припустили, що коронавірус SARS-CoV-2 виник в Індії або Бангладеші влітку 2019 року до того, як зафіксували перші випадки в місті Ухань. На думку вчених, COVID-19 потрапив від тварин до людей через заражену воду. Дослідники вважають, що у час спеки люди та тварини були змушені пити одну й ту саму воду.

Водночас Девід Робертсон, експерт з Університету Глазго, назвав цю версію "дуже некоректною". Як пише Daily Mail, це не перший раз, коли китайська влада вказує пальцем на когось іншого, припускаючи, в основному без доказів, що і Італія, і США могли бути вогнищами первісного зараження.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

У Сінгапурі народилася дитина з антитілами до COVID-19

Мешканка Сінгапуру, яка перехворіла коронавірусну інфекцію COVID-19 під час вагітності, народила дитину з антитілами.

Жінка перехворіла COVID-19 у середній формі і провела у лікарні два з половиною тижні. На щастя, вагітність закінчилася сльозами радості, адже її син не лише народився здоровим, а й з наявними антитілами до коронавірусної інфекції. Що цікаво, після пологів виявилося, що у породіллі вже немає антитіл. Нг-Чан є однією з небагатьох жінок у Сінгапурі, які інфікувались коронавірусом під час вагітності і народили до цього часу.

У Китаї зафіксували нові випадки інфікування коронавірусом

Станом на неділю, 29 листопада, материковий Китай повідомив про 11 нових випадків активної форми коронавірусної інфекції COVID-19.

Зазначається, що майже всі хворі привезли коронавірусну інфекцію з-за кордону. Один "безсимптомний" пацієнт заразився COVID-19 у портовому місті Маньчжулі після тісного контакту із зараженим.

У Японії кількість самогубств за місяць є більшою, ніж смертей від COVID-19 за 2020 рік

У Японії протягом жовтня 2020 року внаслідок самогубств померло більше людей, аніж від ускладнень COVID-19 за увесь 2020 рік. Як заявили у Національному поліційному агентстві країни, лише у жовтні 2 153 японці скоїли самогубство.

За даними Міністерства охорони здоров’я, від початку пандемії в Японії зафіксували 2 087 летальних випадків, пов’язаних із коронавірусом.

Експерти заявили, що пандемія коронавірусу (разом із соціальною ізоляцією, страхом та масовим безробіттям) у світі може призвести до кризи психічного здоров'я.