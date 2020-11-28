Новини про коронавірус 28 листопада: початок доставки вакцини, Степанов одужав від COVID-19
В Україні за минулу добу захворіли 16 294 людини на коронавірус, загальна кількість інфікованих зросла до 709 701. Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що одужав від COVID-19. ЗМІ повідомили про початок доставки вакцини Pfizer до ЄС та США. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 листопада.
Новини про коронавірус в Україні 28 листопада
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Статистика поширення COVID-19
За минулу добу, 27 листопада, в Україні зафіксували 16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник.
За весь час пандемії коронавірусу в Україні захворіла 709 701 людина, з них одужали – 335 135 осіб. На жаль, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 12 093 українців.
У МОЗ заявили, що впродовж минулої доби, 27 листопада, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли 184 мешканці України, натомість видужали – 8 897 хворих.
Скільки хворих на COVID-19 в областях України станом на 28 листопада
- місто Київ – 67 278 випадків;
- Вінницька область – 17 051 випадок;
- Волинська область – 23 656 випадків;
- Дніпропетровська область – 36 487 випадків;
- Донецька область – 22 210 випадків;
- Житомирська область – 29 098 випадків;
- Закарпатська область – 22 974 випадки;
- Запорізька область – 29 296 випадків;
- Івано-Франківська область – 35 374 випадки;
- Київська область – 36 214 випадків;
- Кіровоградська область – 4 941 випадок;
- Луганська область – 6 185 випадків;
- Львівська область – 45 052 випадки;
- Миколаївська область – 17 710 випадків;
- Одеська область – 42 851 випадок;
- Полтавська область – 21 490 випадків;
- Рівненська область – 30 430 випадків;
- Сумська область – 27 603 випадки;
- Тернопільська область – 27 425 випадків;
- Харківська область – 54 517 випадків;
- Херсонська область – 9 845 випадків;
- Хмельницька область – 28 917 випадків;
- Черкаська область – 22 053 випадки;
- Чернівецька область – 33 291 випадок;
- Чернігівська область – 17 753 випадки.
Що відомо про тестування в Україні
За минулу добу в Україні здійснили 67 348 тестувань на коронавірусну інфекцію. З них – 43 458 методом ПЛР і 23 890 методом ІФА.
Загалом, станом на 28 листопада в Україні здійснили понад 4 463 249 тестувань методом ПЛР.
Коронавірус у ЗСУ
Впродовж доби 27 листопада серед військових та працівників Збройних сил України виявили 213 нових випадків коронавірусу. Кількість тих, хто зараз хворіє на COVID-19, сягла 2 975 осіб.
Від початку пандемії коронавірусом одужали 7053 людини. На жаль, померли 26 хворих. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 736 людей, у 105 з них ізоляція закінчується у найближчі 3 доби.
Глава МОЗ Максим Степанов одужав від коронавірусу
У суботу, 28 листопада, міністр охорони здоров’я Максим Степанов одужав від коронавірусної інфекції. Про зараження COVID-19 очільника МОЗ стало відомо 14 листопада. Степанов також побажав одужання всім, хто зараз хворіє на коронавірус або інші хвороби.
"Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання. Як побажали, так і сталося", – сказав він.
COVID-19 в окупованому Криму
В окупованому Криму за останню добу коронавірус діагностували у 229 осіб. 6 людей померли від ускладнень, спричинених недугою. В медзакладах півострова від COVID-19 лікуються понад 2 тисячі хворих.
З початку року в Севастополі коронавірус підтвердили у 4 218 осіб, летальних випадків – 117. Одужали 3 737 пацієнтів. В окупованому Криму кількість діагностованих випадків досягла 14 915, одужали більше ніж 11 тисяч хворих, померли 277.
Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 28 листопада
За даними РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 61 мільйон людей. Втім, 1 445 148 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень під час перебігу хвороби. Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги у світі понад 20 мільйонів людей.
Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19
- США – 13 094 010;
- Індія – 9 351 109;
- Бразилія – 6 238 350;
- Франція – 2 248 209;
- Росія – 2 223 500.
Ірландія послаблює карантин
В Ірландії завдяки пом'якшенню карантинних обмежень, запроваджених для боротьби з пандемією COVID-19, на роботу зможуть повернутися від 100 до 150 тисяч людей. З наступного тижня в Ірландії знову запрацюють усі магазини, ресторани, тренажерні зали та паби.
Нагадаємо, що з 21 жовтня Ірландія ввела жорсткий карантин, заборонивши роботу магазинів, перукарень, салонів краси тощо. Тоді у країні відкритими залишилися лише продуктові маркети й аптеки. Тоді дві третини з громадян, які претендували на тимчасові виплати, звернулися по допомогу.
Понад 1300 британцям помилково повідомили про "позитивний" тест
Департамент охорони здоров’я та соціальної допомоги (DHSC) заявив, що 1311 людям, які проходили тест у період з 19 по 23 листопада по всій Великобританії, помилково повідомили, що вони отримали позитивний результат на коронавірус.
У службі причиною інциденту назвали "лабораторну помилку" і послалися на проблемну серію хімікатів. Обставини досі розслідуються.
Вакцину Pfizer почали розповсюджувати по світу
Американська авіакомпанія United Airlines почала доставку вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва Pfizer на склади в США і Європі. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.
Так, йдеться, що авіакомпанія почала здійснювати поставки вакцини чартерними вантажними рейсами на склади у США і Європі, щоб забезпечити її швидку доставку, коли вакцина буде схвалена американськими і європейськими регуляторами.
Вакцина буде поки доступна обмеженому колу людей – медпрацівникам і людям з групи ризику.
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