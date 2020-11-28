В Україні за минулу добу захворіли 16 294 людини на коронавірус, загальна кількість інфікованих зросла до 709 701. Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що одужав від COVID-19. ЗМІ повідомили про початок доставки вакцини Pfizer до ЄС та США. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 28 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 28 листопада

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Статистика поширення COVID-19

За минулу добу, 27 листопада, в Україні зафіксували 16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник.

За весь час пандемії коронавірусу в Україні захворіла 709 701 людина, з них одужали – 335 135 осіб. На жаль, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 12 093 українців.

У МОЗ заявили, що впродовж минулої доби, 27 листопада, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли 184 мешканці України, натомість видужали – 8 897 хворих.

Скільки хворих на COVID-19 в областях України станом на 28 листопада

місто Київ – 67 278 випадків;

Вінницька область – 17 051 випадок;

Волинська область – 23 656 випадків;

Дніпропетровська область – 36 487 випадків;

Донецька область – 22 210 випадків;

Житомирська область – 29 098 випадків;

Закарпатська область – 22 974 випадки;

Запорізька область – 29 296 випадків;

Івано-Франківська область – 35 374 випадки;

Київська область – 36 214 випадків;

Кіровоградська область – 4 941 випадок;

Луганська область – 6 185 випадків;

Львівська область – 45 052 випадки;

Миколаївська область – 17 710 випадків;

Одеська область – 42 851 випадок;

Полтавська область – 21 490 випадків;

Рівненська область – 30 430 випадків;

Сумська область – 27 603 випадки;

Тернопільська область – 27 425 випадків;

Харківська область – 54 517 випадків;

Херсонська область – 9 845 випадків;

Хмельницька область – 28 917 випадків;

Черкаська область – 22 053 випадки;

Чернівецька область – 33 291 випадок;

Чернігівська область – 17 753 випадки.

Що відомо про тестування в Україні

За минулу добу в Україні здійснили 67 348 тестувань на коронавірусну інфекцію. З них – 43 458 методом ПЛР і 23 890 методом ІФА.

Загалом, станом на 28 листопада в Україні здійснили понад 4 463 249 тестувань методом ПЛР.

Коронавірус у ЗСУ

Впродовж доби 27 листопада серед військових та працівників Збройних сил України виявили 213 нових випадків коронавірусу. Кількість тих, хто зараз хворіє на COVID-19, сягла 2 975 осіб.

Від початку пандемії коронавірусом одужали 7053 людини. На жаль, померли 26 хворих. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 736 людей, у 105 з них ізоляція закінчується у найближчі 3 доби.

Глава МОЗ Максим Степанов одужав від коронавірусу

У суботу, 28 листопада, міністр охорони здоров’я Максим Степанов одужав від коронавірусної інфекції. Про зараження COVID-19 очільника МОЗ стало відомо 14 листопада. Степанов також побажав одужання всім, хто зараз хворіє на коронавірус або інші хвороби.

"Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання. Як побажали, так і сталося", – сказав він.

COVID-19 в окупованому Криму

В окупованому Криму за останню добу коронавірус діагностували у 229 осіб. 6 людей померли від ускладнень, спричинених недугою. В медзакладах півострова від COVID-19 лікуються понад 2 тисячі хворих.

З початку року в Севастополі коронавірус підтвердили у 4 218 осіб, летальних випадків – 117. Одужали 3 737 пацієнтів. В окупованому Криму кількість діагностованих випадків досягла 14 915, одужали більше ніж 11 тисяч хворих, померли 277.

Зауважимо, що дані російської влади Криму про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в рядах російських військових і спецслужб.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 28 листопада

За даними РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 61 мільйон людей. Втім, 1 445 148 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень під час перебігу хвороби. Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги у світі понад 20 мільйонів людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 13 094 010; Індія – 9 351 109; Бразилія – 6 238 350; Франція – 2 248 209; Росія – 2 223 500.

Ірландія послаблює карантин

В Ірландії завдяки пом'якшенню карантинних обмежень, запроваджених для боротьби з пандемією COVID-19, на роботу зможуть повернутися від 100 до 150 тисяч людей. З наступного тижня в Ірландії знову запрацюють усі магазини, ресторани, тренажерні зали та паби.

Нагадаємо, що з 21 жовтня Ірландія ввела жорсткий карантин, заборонивши роботу магазинів, перукарень, салонів краси тощо. Тоді у країні відкритими залишилися лише продуктові маркети й аптеки. Тоді дві третини з громадян, які претендували на тимчасові виплати, звернулися по допомогу.

Понад 1300 британцям помилково повідомили про "позитивний" тест

Департамент охорони здоров’я та соціальної допомоги (DHSC) заявив, що 1311 людям, які проходили тест у період з 19 по 23 листопада по всій Великобританії, помилково повідомили, що вони отримали позитивний результат на коронавірус.

У службі причиною інциденту назвали "лабораторну помилку" і послалися на проблемну серію хімікатів. Обставини досі розслідуються.

Вакцину Pfizer почали розповсюджувати по світу

Американська авіакомпанія United Airlines почала доставку вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва Pfizer на склади в США і Європі. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Так, йдеться, що авіакомпанія почала здійснювати поставки вакцини чартерними вантажними рейсами на склади у США і Європі, щоб забезпечити її швидку доставку, коли вакцина буде схвалена американськими і європейськими регуляторами.

Вакцина буде поки доступна обмеженому колу людей – медпрацівникам і людям з групи ризику.