Країни Євросоюзу сьогодні офіційно розпочали масову вакцинацію проти коронавірусу. В Україні запевнили, що бюджету вистачить, аби закупити достатню кількість вакцин. Вчені опублікували нове ґрунтовне дослідження щодо ймовірності повторного інфікування коронавірусом. У Польщі до 17 січня запровадили жорсткий карантин. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 27 грудня.

Новини про коронавірус 27 грудня в Україні

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 6 113 людей, з них 277 дітей та 153 медпрацівники. Госпіталізації потребували близько 2 тисяч людей з діагнозом COVID-19, або підозрою на хворобу.

Днем раніше Новини про коронавірус 26 грудня: алергія від вакцини, пік захворюваності в Україні

Статистика поширення захворювання на COVID-19 в Україні: Від початку поширення COVID-19 в Україні захворіли – 1 025 989 українців.

Станом на 27 грудня одужали 658 538 хворих.

Померли під час перебігу коронавірусного захворювання 17 774 пацієнти.

Кількість хворих в областях станом на 27 грудня

м. Київ – 107 204;

Вінницька область – 21 960;

Волинська область – 32 429;

Дніпропетровська область – 56 893;

Донецька область – 34 929;

Житомирська область – 38 494;

Закарпатська область – 27 828;

Запорізька область – 51 703;

Івано-Франківська область – 42 828;

Київська область – 57 331;

Кіровоградська область – 8 225;

Луганська область – 9 982;

Львівська область – 59 798;

Миколаївська область – 29 531;

Одеська область – 68 962;

Полтавська область – 34 600;

Рівненська область – 40 295;

Сумська область – 40 047;

Тернопільська область – 33 452;

Харківська область – 67 868;

Херсонська область – 17 067;

Хмельницька область – 38 378;

Черкаська область – 37 617;

Чернівецька область – 39 422;

Чернігівська область – 29 146.

Захворюваність на COVID-19 у ЗСУ продовжує знижуватись

За 26 грудня серед військових та працівників ЗСУ виявили лише 32 нових випадки COVID-19. Це удвічі менше, ніж показник за попередню добу.

Від початку епідемії одужали 11 246 осіб. Кількість летальних випадків – 37. Станом на 27 грудня хворіють 2 374 людей. На ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебуває 421 хворий.

Шмигаль обіцяє, що Україні вистачить грошей на вакцину проти COVID-19

Україна матиме достатньо ресурсів, аби придбати необхідну кількість доз вакцин проти коронавірусу. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, майже 3 мільярди гривень уже заклали на ці потреби у державному бюджеті на 2021 рік.

Кабмін додатково виділив ще 1,3 мільярда в українській валюті для Міністерства охорони здоров'я на вакцини. Це рішення перед тим погодили у бюджетному комітеті парламенту.



4 етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу

Як відбуватиметься навчання у школах в 2021 році Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів за якою стратегією відбуватиметься навчання у школах в умовах пандемії коронавірусу у 2021 році. За його словами, для покращення освітнього процесу створили Всеукраїнську школу онлайн. Цю платформу розробили разом із швейцарськими партнерами. Вона складається із 800 уроків для 5 – 9 класів. І на ній можна створювати окремі кабінети вчителя та учня. Також учні зможуть проходити тестування після уроку. У Держбюджеті-2021 передбачено 1 мільярд гривень на формування місць дистанційного навчання для кожної школи. Окрім того, уряд мавє ухвалити постанову про забезпечення певними гаджетами дітей із особливими освітніми проблемами. Коли учні та студенти повернуться до навчання після канікул Оскільки протягом 8 – 24 січня в Україні триватиме локдаун, у Міністерстві освіти та науки України рекомендували навчальним закладам або продовжити канікули, або перейти на дистанційне навчання. У межах закону про повну загальну середню освіту є 30 днів канікул. І більшість шкіл бере ці канікули. Щодо вищих навчальних закладів, то ситуація є складнішою. Як повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет, деякі університети взагалі не виходили на повноформатне навчання через рівень захворюваності на коронавірус. Інші виші навчаються до цього часу у змішаному режимі. Коли ж повертатися до навчання після канікул то навчальні заклади ухвалюватимуть щодо цього автономні рішення. Соціальні гарантії для хворих на COVID-19 освітян: МОН підготувало законопроєкт Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що хотів би, аби педагоги були серед пріоритетних категорій суспільства, яким першим робитимуть щеплення проти коронавірусу. Втім, зараз на передовій є медики. Водночас, за матеріалами ВООЗ, COVID-19 не є для освітян професійною хворобою. Тому у Міністерстві освіти, враховуючи велику кількість людей, залучених до освіти, намагаються поставити акценти на важливості. Зокрема, МОН вже підготувало законопроєкт щодо соціальних гарантій педагогічним і науково-педагогічним працівникам. Тобто, так само як і медикам у разі захворювання на коронавірус. У Києві помер відомий лікар, завідувач інфекційної реанімації Олександр Артемов У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації 5-ї лікарні Олександр Артемов. Чоловік упродовж останніх 60 днів перебував у реанімації. Лікарі, як могли, продовжували його життя. Але у підсумку виявилися безсилими перед страшною недугою. Олександр Артемов першу завідував інфекційною реанімацією в Олександрівській лікарні, потім – у 9-й лікарні, а упродовж останніх років – у 5-й лікарні Києва. Лікар про засекречення смертей від COVID-19 в Україні Реальна смертність від коронавірусу в рази, а можливо і в десятки разів вище за офіційні дані. Реальні ж показники летальності засекречені. Так вважає український лікар і голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко. Сергій Кравченко “Статистичні дані, які публікує МОЗ, не об'єктивні. Вони публікують виключно лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Насправді клінічно підтверджених випадків хвороби в десятки, а то і в сотні разів більше”. Які хвороби забрали найбільше життів українців у 2020 році – читайте в матеріалі 24 каналу. Новини про коронавірус в світі 27 грудня Загальна кількість випадків захворювання на COVID-19 у світі перевищила позначку в 80 мільйонів. Багато країн продовжують повідомляти про спалахи захворювання на тлі новорічних святкувань. Рейтинг найбільш постраждалих від пандемії країн зі значним відривом очолюють США – від початку пандемії тут зареєстрували понад 19 мільйонів хворих. До "п'ятірки" лідерів також входять: Індія – понад 10 мільйонів хворих,

Бразилія – майже 7,5 мільйона хворих,

Росія – понад 3 мільйони хворих;

Франція – понад 2,6 мільйона хворих. Україна перебуває на 16-тій позиції в списку за темпами поширення COVID-19. У США – найбільше кількість смертей внаслідок інфікування SARS-CoV-2. Так, від січня померли – понад 332,5 тисячі американців. Висока летальність також є у: Бразилії – 190,8 тисячі померлих.

Індії – 147,6 тисячі померлих

Мексиці – понад 122 тисячі померлих. В інших країнах показник летальних випадків не перевищує 100 тисяч. В Ізраїлі втретє за час пандемії ввели суворий локдаун В Ізраїлі втретє за рік посилили карантинні заходи через ситуацію з коронавірусом. Жорсткі обмеження почали діяти від 27 грудня. Діятимуть вони щонайменше до 9 січня, але його можуть продовжити в залежності від епідемситуації в країні. Які умови передбачає третій локдаун Закривають торгові установи, за винятком продуктових магазинів і аптек.

Транспорт працює у звичному режимі, але автобуси можуть перевозити до 50% від своєї пасажиромісткості.

За відповідною схемою продовжить роботу і залізничне сполучення.

Кафе і ресторани закриті для прийому відвідувачів, але можуть доставляти їжу до будинку клієнта.

Не працюють перукарні та салони краси, а також всі бізнесові установи, які ведуть прийом відвідувачів і клієнтів.

Вводять обмеження на пересування громадян: віддалятися від будинку дозволяється до 1 кілометра.

Забороняють приймати гостей, відвідувати знайомих і родичів, зокрема, і в новорічну ніч.

Дозволено працювати підприємствам та фірмам, які не ведуть прийом відвідувачів. Однак на робочих місцях може одночасно перебувати до 50% від усіх працівників.

За звичайним розкладом працюватимуть дитячі садки, школи та заклади системи спеціальної освіти.

Зібрання людей до 20 осіб дозволено на відкритому повітрі, до 10 людей – у приміщенні.

Дозволено індивідуальні заняття спортом на відкритому повітрі без обмеження відстані, у випадку, якщо не використовується транспорт.

Призупинено дію проєкту "острова туризму", в рамках якого працювали курорти Ейлата та Мертвого моря. Жорсткий локдаун у Польщі Польща вводить жорсткий локдаун через ситуацію з COVID-19. Нові обмежувальні заходи діятимуть у країні з 28 грудня по 17 січня. Влада країни продовжила дію певних обмежень, а також ввела нові правила. Зокрема, не працюватимуть торгові центри, заклади харчування гірськолижні траси. Також продовжено заборону на вільне переміщення осіб у новорічну ніч і проїзд у транспорті. Зверніть увагу Польща змінила правила в'їзду з 28 грудня: що треба знати українцям

Обмеження, що діятимуть у Польщі з 18 грудня по 17 січня / Інфографіка посольства України в Польщі Оман відкриває кордони Влада Оману з 29 грудня 2020 року відкриває сухопутні, повітряні та морські кордони. Втім, для в'їзду на територію держави туристи повинні обов'язково надати довідку про негативний тест на коронавірус. Отже, аби потрапити на територію країни туристи повинні показати негативний ПЛР-тест, який зроблено не пізніше ніж за 72 години до прибуття в країну. Крім того, після прибуття у прикордонному пункті мандрівникам зроблять другий один тестю Ще однієї умовою є наявність медичної страховки, що покриває лікування у разі зараження коронавірусом. У Бельгії хворий на коронавірус Санта-Клаус відправив на той світ 18 людей У Бельгії після візиту Санта-Клауса до будинку для літніх людей, померли 18 пацієнтів. Виявилося, що у чоловіка був коронавірус, а у закладі не дотримувалися правил карантину. Згодом почали хворіти мешканці будинку для літніх людей, захворіли 121 пенсіонер та 36 працівників будинку, з них 18 літніх людей померли від ускладнень хвороби.

Смертність від коронавірусу / інфографіка 24 каналу У Нью-Йорку викрили незаконну схему з вакцинами від COVID-19 у лікарнях В американському штаті Нью-Йорк поліція перевіряє інформацію про шахрайську схему отримання вакцини від COVID-19, яку незаконно надавали приватним особам. Все тому, що раніше кілька лікарень відкрили вільний запис на щеплення через інтернет. Крім того, співробітників Parcare підозрюють у передачі препарату представникам громадськості, що порушує чинний план вакцинації. У Євросоюзі розпочали масову вакцинацію від COVID-19: деталі Країни ЄС 27 грудня розпочали масштабну вакцинацію від коронавірусу. Країни євроспільноти щепитимуть населення препаратом Pfizer і BioNTech. Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020 Зверніть увагу! Раніше вакцинацію розпочали такі країни Євросоюзу, як Угорщина, Німеччина та Словаччина. Іспанія та Болгарія розпочинають щепити людей проти COVID-19 27 грудня, Бельгія та Люксембург – з 28 грудня, Нідерланди – з 8 січня.

Лідери Чехії та Словаччини вакцинувались у прямому ефірі

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш і президентка Словаччини Зузана Чапутова публічно зробили щеплення від коронавірусу. Вони стали першими вакцинованими людьми у своїх країнах. Разом із очільником Чехії від коронавірусу вакцинували ветерана війни Емілію Ржепікову.

До слова, Бабіш вирішив першим вакцинуватись, аби на свому прикладі заохотити чехів до щеплення.

У Баварії скасували вакцинацію від COVID-19

У двох округах німецької Баварії зірвалася вакцинація населення від коронавірусу. Причиною цього стали можливі порушення зберігання вакцини. Зокрема. виникли сумніви щодо того, чи постійно підтримувався холодний ланцюг для вакцини, яка повинна зберігатися при температурі мінус 70 градусів за Цельсієм.

Проблеми у системі постійного дотримання температурного режиму під час зберігання й постачання вакцини було виявлено в округах Верхня Франконія та Швабія. Тому щеплення там скасували. Місцева влада планує провести консультації з компанією-виробником вакцини.

Путін все ж зробить щеплення вакциною "Спутник V"

Президент Російської Федерації Володимир Путін планує зробити щеплення від коронавірусу російською вакциною "Спутник V". Він – переконаний в її надійсності. А в осяжній перспективі очільник Кремля сам розповість про ухвалене рішення.

Як розповів речник російського президента Дмитро Пєсков, Путін сказав, що буде робити щеплення, що він ухвалив таке рішення та чекав на завершення всіх формальностей.

Останні дослідження про коронавірус

Миттєвий імунітет: новий препарат проти коронавірусу тестують на людях

Британські вчені випробовують новий препарат Storm Chaser, що перекладається як "штормовий мисливець". Ліки потенційно можуть давати миттєвий імунітет до коронавірусу.

Розробники переконані, що імунна відповідь на SARS-CoV-2 з'явиться всього через кілька днів після двоетапного введення ін'єкції з антитіл.

Відповідно до прогнозів експертів, препарат забезпечить захист від зараження коронавірусом на період від 6 до 12 місяців.

Через скільки часу після одужання можна повторно захворіти на коронавірус

Опублікували результати найдетальнішого наразі дослідження про вплив антитіл на тяжкість перебігу коронавірусу. Виявилось, що важливі не лише антитіла, а те, яку частину коронавірусу вони атакують.

У всіх, хто важко перехворів COVID-19 або помер від нього, антитіла атакували переважно оболонку вірусу, а не шиповидний білок.

Також дослідження Стенфордського університету підтвердило, що антитіла практично зникають в організмі перехворілих максимум через 4 місяці.

Британський лікар виявив нові неприємні наслідки COVID-19

Професор Нірмал Кумар з'ясував, що пацієнти, які перехворіли COVID-19, страждають від наслідків недуги. Вони відчувають неприємні запахи навіть через місяці після зараження. Цей побічний ефект є відомим як паросмія, і він передбачає спотворення запаху.

Кумар описав цей симптом як "дуже дивний та унікальним". У березні він одним із перших визначив втрату нюху (аносмію) як ознаку коронавірусу. Тепер, зауважив лікар, серед тисяч пацієнтів, які лікуються від довготривалої аносмії у Великій Британії, дехто страждає і паросмією. Все це є наслідками "тривалого COVID".