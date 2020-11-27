Станом на 27 листопада в Україні зареєстровано 693 407 хворих на COVID-19. За тиждень стане зрозуміло, чи введуть в країні локдаун. Понад 10% малого та середнього бізнесу в Україні на межі банкрутства. Росія збирається вакцинувати від COVID-19 майже пів мільйона своїх військових. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 27 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 27 листопада

За минулу добу, 26 листопада, коронавірус діагностували 16 218 мешканцям України, з них 666 дітей та 655 медичних працівників. Госпіталізації потребували 2 069 інфікованих, повідомляє 24 канал.

Днем раніше Новини про коронавірус 26 листопада: рекордні показники України, Аваков виступив за локдаун

За цей самий період від ускладнень коронавірусної хвороби померли 192 мешканці України, натомість одужали – 8 843 хворих.

Українські лабораторії за минулу добу провели 72 789 тестувань на виявлення коронавірусу, зокрема методом ПЛР – 46 005, а методом ІФА – 26 784. Від початку 2020 року COVID-19 діагностували у 693 407 громадян, з них одужали – 326 238. На жаль, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 11 909 українців. За цей період українські лабораторії провели понад 4 мільйони тестувань методом ПЛР. Коронавірус в областях України

Київ – 65 539 випадків;

Вінницька область – 16 710 випадків;

Волинська область – 23 273 випадки;

Дніпропетровська область – 34 888 випадків;

Донецька область – 21 786 випадків;

Житомирська область – 28 481 випадок;

Закарпатська область – 22 748 випадків;

Запорізька область – 28 229 випадків;

Івано-Франківська область – 34 696 випадків;

Київська область – 35 235 випадків;

Кіровоградська область – 4 824 випадки;

Луганська область – 6 061 випадок;

Львівська область – 44 509 випадків;

Миколаївська область – 17 167 випадків;

Одеська область – 41 501 випадок;

Полтавська область – 20 701 випадок;

Рівненська область – 29 875 випадків;

Сумська область – 26 590 випадків;

Тернопільська область – 27 050 випадків;

Харківська область – 54 028 випадків;

Херсонська область – 9 633 випадки;

Хмельницька область – 28 350 випадків;

Черкаська область – 21 402 випадки;

Чернівецька область – 33 018 випадків;

Чернігівська область – 17 113 випадків.

Коронавірус в Збройних силах України: впродовж минулої доби виявили 197 хворих військових. Станом на 27 листопада у лавах ЗСУ хворіє 2 898 військових. На ізоляції та самоізоляції перебуває 385 осіб. Від початку пандемії одужали від коронавірусу 6 918 військових, ще 26 військовослужбовців померли від ускладнень чи супутніх захворювань.

впродовж минулої доби виявили 197 хворих військових. Станом на 27 листопада у лавах ЗСУ хворіє 2 898 військових. На ізоляції та самоізоляції перебуває 385 осіб. Від початку пандемії одужали від коронавірусу 6 918 військових, ще 26 військовослужбовців померли від ускладнень чи супутніх захворювань. Скільки медиків захворіли на COVID-19: за минулу добу хворобу діагностували 666 медикам. Загалом, в Україні на коронавірус захворіли 36 988 медичних працівників. Відомо, що 327 інфікованих медиків померли. Натомість одужали понад 22 тисячі хворих.

У Києві через коронавірус госпіталізували максимальну кількість людей

Станом на 27 листопада в Києві виявлено 65 539 інфікованих коронавірусом. Впродовж минулої доби зафіксували найбільшу кількість хворих за весь час пандемії – 1520. Окрім цього, до лікарень госпіталізували 121 пацієнта, що теж є рекордною кількістю.

Понад 10% малого та середнього бізнесу на межі банкрутства: невдовзі зникнуть з ринку

Десята частина українського малого та середнього бізнесу уже перебувають на межі банкрутства. Якщо уряд країни не підтримуватиме підприємства, вже невдовзі вони можуть зникнути з ринку. Рівень безробіття зростає. З травня понад 4 мільйонів осіб зареєстрували як безробітних. Проте насправді ця цифра вища, оскільки частка тіньової економіки в Україні велика.

За тиждень стане зрозуміло, чи введуть в Україні локдаун

Перші результати від впровадження карантину вихідного дня повинні бути помітними вже за тиждень. Саме тоді стане зрозуміло, чи потрібно в Україні вводити повний локдаун. Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що до 2 грудня уряд, найімовірніше, не встигне ухвалити жодних рішень щодо карантину. Мовиться як про введення нових обмежень, так і про скасування карантину вихідного дня.

Бот допоможе перевірити витрати бюджетних коштів для боротьби з COVID-19 в Україні

Українці можуть перевірити, які медичні засоби закупила будь-яка лікарня. Це можна виконати через чат-бот "Медсестра Іванка". Його запустила громадська організація "Антикорупційний штаб". Також за допомогою бота можна залишити скаргу або повідомлення про корупції в медичному закладі та дізнатися про товари, які закуповують лікарні України та їхні ціни.

Варто знати Прогулянки і повноцінне харчування: як відновитись після коронавірусу, – відео

Новини про коронавірус у світі 27 листопада

Коронавірус діагностували у понад 61 мільйона людей. 1 449 505 з них, на жаль, померли від ускладнень хвороби. Натомість подолати хворобу зуміли понад 42 мільйони інфікованих по всьому світу.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 13 249 447; Індія – 9 309 871; Бразилія – 6 204 570; Франція – 2 183 660; Росія – 2 215 533.

В індійському шпиталі для хворих на COVID-19 спалахнула пожежа: є жертви

В реанімації виділеної для лікування хворих на COVID-19 районної лікарні Раджкот, що у штаті Гуджарат, спалахнула пожежа. У результаті займання 5 хворих на коронавірус загинули. Ще 6 людей вдалося урятувати із пожежі, однак 1 постраждалий перебуває у тяжкому стані. Загалом до іншої клініки безпечно транспортували 22 пацієнтів.



У результаті 5 людей загинули, 1 людина у важкому стані / Твіттер TOIRajkot (18+)

Як пандемія вплинула на людей з аутизмом

Кожного 10 працюючого аутиста звільнили через COVID-19. 70% аутистів залишилися без звичної підтримки відповідних служб через пандемію коронавірусу. Опитування проводилося з 23 березня по 15 червня 2020 року та охопило 1811 учасників з 38 країн світу. Завдяки Міжнародній громадській організації "Дитина з майбутнім" українські аутисти теж брали участь в дослідженні. Детальніше про результати опитування можна прочитати за посиланням.

В Німеччині вже понад 1 мільйон хворих на коронавірус

У Німеччині зареєстрували понад 1 мільйон хворих на коронавірус з початку пандемії. Таким чином Німеччина вже 12 країна, де кількість інфікованих коронавірусом перевищила позначку 1 мільйон.

Росія збирається вакцинувати від COVID-19 майже пів мільйона своїх військових

Понад 400 тисяч військовослужбовців в Росії будуть щеплені від коронавірусу російською вакциною. Відповідне доручення дав президент РФ Володимир Путін, який сам, до слова, поки уникає щеплення. До слова, за попередню добу, 26 листопада, в Росії зареєстрували рекордну кількість нових хворих на коронавірус – 27 543.

Дослідження коронавірусу та розробки

Штучний інтелект передбачив, чи пацієнту з COVID-19 знадобиться реанімація

Команда інженерів зі США створила новий алгоритм на основі штучного інтелекту. Йому вдалося спрогнозувати, чи потрапить пацієнт з COVID-19 до відділення інтенсивної терапії. Розробники з Політехнічного інституту Ренсселера сподіваються, що такий підхід допоможе медикам обирати правильний курс лікування для окремих пацієнтів. Новий метод протестували на наборах даних 295 пацієнтів, які перебувають у 3 різних лікарнях — у США, в Ірані та Італії. Отримані прогнози порівняли з актуальною інформацією про лікування хворих.

Виглядає, як млинець: вчені розповіли, чим небезпечний коронавірус на поверхнях

Вірус SARS-CoV-2 може зберігатись на поверхнях впродовж кількох днів. 99,9% рідини в каплях коронавірусу випаровується за 2 –3 хвилини, але вірус виживає, тому що висохла капля утворює плівку схожу на млинець. Детальніше про це читайте тут.