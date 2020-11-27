Новини про коронавірус 27 листопада: рекорд в Україні, коли уряд прийме рішення про локдаун
Станом на 27 листопада в Україні зареєстровано 693 407 хворих на COVID-19. За тиждень стане зрозуміло, чи введуть в країні локдаун. Понад 10% малого та середнього бізнесу в Україні на межі банкрутства. Росія збирається вакцинувати від COVID-19 майже пів мільйона своїх військових. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 27 листопада.
Новини про коронавірус в Україні 27 листопада
За минулу добу, 26 листопада, коронавірус діагностували 16 218 мешканцям України, з них 666 дітей та 655 медичних працівників. Госпіталізації потребували 2 069 інфікованих, повідомляє 24 канал.
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За цей самий період від ускладнень коронавірусної хвороби померли 192 мешканці України, натомість одужали – 8 843 хворих.
Українські лабораторії за минулу добу провели 72 789 тестувань на виявлення коронавірусу, зокрема методом ПЛР – 46 005, а методом ІФА – 26 784.
Коронавірус в областях України
- Київ – 65 539 випадків;
- Вінницька область – 16 710 випадків;
- Волинська область – 23 273 випадки;
- Дніпропетровська область – 34 888 випадків;
- Донецька область – 21 786 випадків;
- Житомирська область – 28 481 випадок;
- Закарпатська область – 22 748 випадків;
- Запорізька область – 28 229 випадків;
- Івано-Франківська область – 34 696 випадків;
- Київська область – 35 235 випадків;
- Кіровоградська область – 4 824 випадки;
- Луганська область – 6 061 випадок;
- Львівська область – 44 509 випадків;
- Миколаївська область – 17 167 випадків;
- Одеська область – 41 501 випадок;
- Полтавська область – 20 701 випадок;
- Рівненська область – 29 875 випадків;
- Сумська область – 26 590 випадків;
- Тернопільська область – 27 050 випадків;
- Харківська область – 54 028 випадків;
- Херсонська область – 9 633 випадки;
- Хмельницька область – 28 350 випадків;
- Черкаська область – 21 402 випадки;
- Чернівецька область – 33 018 випадків;
- Чернігівська область – 17 113 випадків.
- Коронавірус в Збройних силах України: впродовж минулої доби виявили 197 хворих військових. Станом на 27 листопада у лавах ЗСУ хворіє 2 898 військових. На ізоляції та самоізоляції перебуває 385 осіб. Від початку пандемії одужали від коронавірусу 6 918 військових, ще 26 військовослужбовців померли від ускладнень чи супутніх захворювань.
- Скільки медиків захворіли на COVID-19: за минулу добу хворобу діагностували 666 медикам. Загалом, в Україні на коронавірус захворіли 36 988 медичних працівників. Відомо, що 327 інфікованих медиків померли. Натомість одужали понад 22 тисячі хворих.
У Києві через коронавірус госпіталізували максимальну кількість людей
Станом на 27 листопада в Києві виявлено 65 539 інфікованих коронавірусом. Впродовж минулої доби зафіксували найбільшу кількість хворих за весь час пандемії – 1520. Окрім цього, до лікарень госпіталізували 121 пацієнта, що теж є рекордною кількістю.
Понад 10% малого та середнього бізнесу на межі банкрутства: невдовзі зникнуть з ринку
Десята частина українського малого та середнього бізнесу уже перебувають на межі банкрутства. Якщо уряд країни не підтримуватиме підприємства, вже невдовзі вони можуть зникнути з ринку. Рівень безробіття зростає. З травня понад 4 мільйонів осіб зареєстрували як безробітних. Проте насправді ця цифра вища, оскільки частка тіньової економіки в Україні велика.
За тиждень стане зрозуміло, чи введуть в Україні локдаун
Перші результати від впровадження карантину вихідного дня повинні бути помітними вже за тиждень. Саме тоді стане зрозуміло, чи потрібно в Україні вводити повний локдаун. Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що до 2 грудня уряд, найімовірніше, не встигне ухвалити жодних рішень щодо карантину. Мовиться як про введення нових обмежень, так і про скасування карантину вихідного дня.
Бот допоможе перевірити витрати бюджетних коштів для боротьби з COVID-19 в Україні
Українці можуть перевірити, які медичні засоби закупила будь-яка лікарня. Це можна виконати через чат-бот "Медсестра Іванка". Його запустила громадська організація "Антикорупційний штаб". Також за допомогою бота можна залишити скаргу або повідомлення про корупції в медичному закладі та дізнатися про товари, які закуповують лікарні України та їхні ціни.
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Новини про коронавірус у світі 27 листопада
Коронавірус діагностували у понад 61 мільйона людей. 1 449 505 з них, на жаль, померли від ускладнень хвороби. Натомість подолати хворобу зуміли понад 42 мільйони інфікованих по всьому світу.
Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19
- США – 13 249 447;
- Індія – 9 309 871;
- Бразилія – 6 204 570;
- Франція – 2 183 660;
- Росія – 2 215 533.
В індійському шпиталі для хворих на COVID-19 спалахнула пожежа: є жертви
В реанімації виділеної для лікування хворих на COVID-19 районної лікарні Раджкот, що у штаті Гуджарат, спалахнула пожежа. У результаті займання 5 хворих на коронавірус загинули. Ще 6 людей вдалося урятувати із пожежі, однак 1 постраждалий перебуває у тяжкому стані. Загалом до іншої клініки безпечно транспортували 22 пацієнтів.
У результаті 5 людей загинули, 1 людина у важкому стані / Твіттер TOIRajkot (18+)
Як пандемія вплинула на людей з аутизмом
Кожного 10 працюючого аутиста звільнили через COVID-19. 70% аутистів залишилися без звичної підтримки відповідних служб через пандемію коронавірусу. Опитування проводилося з 23 березня по 15 червня 2020 року та охопило 1811 учасників з 38 країн світу. Завдяки Міжнародній громадській організації "Дитина з майбутнім" українські аутисти теж брали участь в дослідженні. Детальніше про результати опитування можна прочитати за посиланням.
В Німеччині вже понад 1 мільйон хворих на коронавірус
У Німеччині зареєстрували понад 1 мільйон хворих на коронавірус з початку пандемії. Таким чином Німеччина вже 12 країна, де кількість інфікованих коронавірусом перевищила позначку 1 мільйон.
Росія збирається вакцинувати від COVID-19 майже пів мільйона своїх військових
Понад 400 тисяч військовослужбовців в Росії будуть щеплені від коронавірусу російською вакциною. Відповідне доручення дав президент РФ Володимир Путін, який сам, до слова, поки уникає щеплення. До слова, за попередню добу, 26 листопада, в Росії зареєстрували рекордну кількість нових хворих на коронавірус – 27 543.
Дослідження коронавірусу та розробки
Штучний інтелект передбачив, чи пацієнту з COVID-19 знадобиться реанімація
Команда інженерів зі США створила новий алгоритм на основі штучного інтелекту. Йому вдалося спрогнозувати, чи потрапить пацієнт з COVID-19 до відділення інтенсивної терапії. Розробники з Політехнічного інституту Ренсселера сподіваються, що такий підхід допоможе медикам обирати правильний курс лікування для окремих пацієнтів. Новий метод протестували на наборах даних 295 пацієнтів, які перебувають у 3 різних лікарнях — у США, в Ірані та Італії. Отримані прогнози порівняли з актуальною інформацією про лікування хворих.
Виглядає, як млинець: вчені розповіли, чим небезпечний коронавірус на поверхнях
Вірус SARS-CoV-2 може зберігатись на поверхнях впродовж кількох днів. 99,9% рідини в каплях коронавірусу випаровується за 2 –3 хвилини, але вірус виживає, тому що висохла капля утворює плівку схожу на млинець. Детальніше про це читайте тут.
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